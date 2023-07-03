Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Memur ve emekli zammında belirleyeci etken olan 6 aylık enflasyon farkı, açıklanacak olan haziran ayı enflasyon rakamları sonrasında belli olacak. Peki, enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Haziran ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Memur ve emekli zamamı ne zaman belli olacak?

Buna göre; Haziran ayı enflasyon verileri 5 Temmuz'da saat 10.00'da açıklanacak. Memur ve emeklilerin zam oranı da 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından netleşecek.

Haziran ayı enflasyonu ne kadar olur, beklenti ne yönde?

Merkez Bankası, Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Geçen ay yüzde 2,49 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,81'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38,55 oldu. TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 29,84'ten 30,65'e yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 17,74'ten 18,12'ye çıktı.

Enflasyon yüzde kaç?

TÜİK, şimdiye kadar 5 aylık enflasyon rakamlarını açıkladı. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki toplam aylık enflasyon yüzde 13,26 olarak hesaplandı. Gelecek ay Haziran ayı enflasyonun da açıklanmasıyla 6 aylık rakamlar ortaya çıkacak. Mayıs ayına kadar 5 aylık enflasyonla hesaplanan rakamlara göre memur ve memur emeklisi 2023 yılı ikinci altı ayı için yüzde 13,26 zam alacak. Bu rakamlara refah payı dahil değil.

En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Memur ve emeklilerin maaş zamlarına yönelik düzenlemenin bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesi, AK Parti’nin seçim vaatlerinden biriydi. Halen en düşük memur aylığı 11 bin 848 lira seviyesinde bulunuyor. Taban aylıkta önce seynanen bir artış yapılacak. Ardından da refah payını da içeren bir zam yapılacak.

Emekli yüzde kaç zam alacak?

7500-10 bin lira arasında alanlar için yüzde 45, 10 bin-15 bin lira arasında alanlara yüzde 40, 15 bin-20 bin lira arasında alanlara yüzde 35, 20 bin lira üzerinde alanlara yüzde 30'luk bir artış seçenekler arasında bulunuyor.