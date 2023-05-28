Cumhurbaşkanlığı 2. tur

ve oy oranları için geri sayım başladı. 28 Mayıs Pazar günü saat 08:00’de başlayan oy kullanma işlemleri saat 17:00’de sona erdi. YSK seçim istatistiklerine göre, Türkiye genelinde 973 ilçede 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Yurtiçi seçmen sayısı 60 milyon 697 bin 843 olarak açıklandı. Yurt içi seçmen sayısının 4 milyon 904 bin 672'i ise ilk kez oy kullanan genç seçmenlerden oluşuyor. Cezaevinde tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen sayısı ise 53 bin 172.