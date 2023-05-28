2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim önde gidiyor?
Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 2. Tur Oy Oranları
Türkiye’de 28 Mayıs 2023 Pazar günü 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başladı ve 17.00'de sona erdi. YSK verilerine göre 2. tur Türkiye geneli açılan sandık sonuçları ve oy oranları anbean Yeni Şafak seçim sayfasında harita üzerinden güncellenecek. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, seçimlerin şu ana kadar sıkıntısız bir şekilde devam ettiğini, seçimlerin 14 Mayıs'taki seçimlere göre sonuçların daha erkenden sonuçlanabileceğini kaydetti. Yener seçim yasağının erkenden kaldırılıp kaldırılmaması için ise kurulun kararı sonrası karar verileceğini ifade etti.
14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?
Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.
14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?
Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.
Milletvekili seçiminde Cumhur İttifakı oy oranı
Milletvekilliği seçimlerinde de Cumhur İttifakı, yüzde 49,5 ile tarihi bir başarı kazandı. İttifak, 600 sandalyeli Meclis’e 323 milletvekili gönderecek. AK Parti yüzde 35,6 ile 268 sandalye kazanırken MHP yüzde 10,1 ile 50 milletvekili çıkardı. Yeniden Refah Partisi de yüzde 2,8 ile 5 vekil kazandı. Oyların yüzde 35’ini alan Millet İttifakı ise 212 milletvekili ile TBMM’de yer alacak. Yüzde 25,3 oyla 169 milletvekili çıkan CHP, Meclis’te ana muhalefet rolünü üstlenmeye devam edecek. İYİ Parti ise yüzde 9,7’yle 43 milletvekili çıkardı. Yüzde 10,6 oy alan Emek ve Özgürlük İttifakı Meclis’e 65 milletvekili gönderdi. Oyların yüzde 8,8’ini alan Yeşil Sol Parti 61 milletvekili çıkarırken, TİP yüzde 1,7 ile 4 milletvekili çıkardı. ATA İttifakı ise seçimlerden yüzde 2,4 oyla çıktı.
Cumhur İttifakı toplam milletvekili sayısı kaç?
Türkiye, 81 il, 922 ilçede sandığa koştu. Katılım oranının yüzde 88 olduğu seçimlerde Cumhur İttifakı 301 olan salt çoğunluğu elde etti. AK Parti, MHP, Yeniden Refah Partisi ve HÜDA PAR’dan oluşan Cumhur İttifakı, yüzde 49,5 oy oranıyla 323 koltuğa sahip oldu. AK Parti 268, MHP 50, Yeniden Refah Partisi 5 milletvekili ile Meclis’te temsil edilecek.
Millet İttifakı toplam milletvekili sayısı kaç?
Millet İttifakı, milletvekilliği seçimlerinde oyların yüzde 35’ini aldı. 6 partinin iki liste ile girdiği ittifak, 211 koltukla Meclis’te temsil edilecek. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu’na oy veren Yeşil Sol Parti seçmeni milletvekili seçimlerinde kendi partisini bölgede birinci parti yaptı.