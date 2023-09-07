İngiltere'de ortaya çıkan ve Omicron varyantının bir alt türü olarak görülen Eris virüsü, dünya basınında yankı uyandırdı. Covid-19 virüsünün yeni varyantı olan Eris virüsünün Birleşik Krallık'ta ortaya çıktığı ve tüm yaş gruplarından insanlara hızla yayıldığı aktarıldı. Uzmanlar henüz paniğe kapılacak bir durum olmadığı görüşünde. Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) gelen açıklamada ülkelerin yeni vakalara karşı tetikte olmaları ve COVID belirtileri gösteren hastaları yakından takip etmeleri tavsiye edildi. Peki, Eris virüsü nedir, nasıl bulaşır? Belirtileri ve korunma yolları neler? İşte detaylar.

ERİS VİRÜSÜ NEDİR, NASIL BULAŞIR?

Bilimsel adı EG.5.1 olan bu alt varyant, ilk kez 31 Temmuz'da tespit edilmişti. Ancak esasen mayıs ayının sonlarına doğru yayılmaya başladığı düşünülüyor.

Eris adı da verilen alt varyantın Sars-Cov-2'nin Omicron varyantından türediği ifade ediliyor. Uzmanlar henüz paniğe kapılacak bir durum olmadığı görüşünde.

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) gelen açıklamada ülkelerin yeni vakalara karşı tetikte olmaları ve COVID belirtileri gösteren hastaları yakından takip etmeleri tavsiye edildi.

UKHSA verilerine göre Eris halihazırda 7 COVID vakasından birinin sebebi haline geldi. Bu da yeni alt varyantın diğerlerine göre epey hızlı biçimde yayıldığı ve giderek daha baskın hale geldiği anlamına geliyor.

Kurum, 20 Temmuz itibarıyla Eris'in tüm COVID vakalarının yüzde 14,55'ini oluşturduğunu tahmin ediyor.

Yine UKHSA verilerine göre, XBB.1.16 diye adlandırılan ve Omicron'dan türeyen bir diğer alt varyant, tüm vakaların yüzde 39'undan sorumlu olan, en baskın suştu.

İngiltere'nin önde gelen bulaşıcı hastalık uzmanlarından Profesör Paul Hunter, Eris'in "muhtemelen bir noktada baskın hale geleceğini ve toplam enfeksiyon sayısını artıracağını" belirtti.

Yine de varyantın etkisinin muhtemelen korkulduğu kadar çarpıcı olmayacağını düşünen bilim insanına göre, yeni vakaların ülkeyi nasıl etkileyeceğini söylemek için de henüz erken.

ERİS VİRÜSÜ BELİRTİLER VE KORUNMA YOLLARI NELER?

Vakalardaki son artışın temel nedeni henüz belirlenemezken, uzmanlar kötü havanın çok büyük bir rolü olduğunu söylüyor. MailOnline ile yaptığı bir röportajda, Warwick Üniversitesi'nden Profesör Lawrence Young, kötü havada sinema salonlarına gitmenin ve halka açık etkinliklere katılmanın virüse yakalanma olasılığının arttırdığını ifade etti.

Londra'daki Reading Üniversitesi'nden mikrobiyolog Dr. Simon Clarke, Daily Mail'e verdiği röportajda ise "Kovid değişmeye ve yeni koşullara uyum sağlamaya devam edecek" diye konuştu.

Eris virüsü ile ilgili çalışmalar henüz devam ederken bazı uzmanlar tedirginlik oluşturacak bir durum olmadığını söylüyorlar. Eris virüsü belirtilerinin Covid-19 belirtilerine yakın olduğu da söylenilenler arasında.



