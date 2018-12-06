Erkeklerde burun estetiği nasıl olmalı?

Erkeklerde burun estetiği hakkında bilgi veren Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Seçkin Ulusoy, şunları söylüyor:

“Erkek burun estetiğinde, erkek burnu daha güçlü görünmeli. Maskülen yani erkeksi bir burunun sırtı düz inmeli ve ayrıca ucu fazla kalkık olmamalı. Üst dudak ile burun açısının ideali, erkeklerde 90-95 derecedir. Günümüzde bu açıları operasyonun öncesinde planlayarak, hedeflerimize oldukça yakın olarak gerçekleştiriyoruz” dedi.

Hastaların yarısını erkekler oluşturuyor

Son yıllarda erkeklerin burun estetiğine yoğun ilgisinin olduğunu anlatan Doç. Dr. Seçkin Ulusoy, şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz yıllarda, burun estetiği büyük oranda kadınlar tarafından tercih ediliyordu. Günümüzde ise hastalarımızın yarısını erkekler oluşturuyor. Böyle olması, aslında son derece doğal. Çünkü erkeklerin spor veya çeşitli dış ortam yaralanmalarında burun kırıklarına daha fazla maruz kalmaları nedeniyle, burundan nefes alma problemlerini daha sık yaşıyorlar. Durum böyle olunca, burun tıkanıklığı gibi sebeplerle ameliyat olmaları gerektiğinde, çoğu zaman burun dışına da müdahale etmek gerekebiliyor. Ayrıca, burundan nefes alma güçlüğü sebebiyle ameliyat masasına yatmış iken, daha erkeksi ve yakışıklı bir görüntüye sahip olmayı istiyorlar” diye konuştu.

Doğru egzersiz için nefes burundan başlar

Doğru nefes almanın gerek yaşam, gerek spor hayatındaki önemine işaret eden Doç. Dr. Seçkin Ulusoy, şunları anlattı:

“Günümüzde sağlıklı bir yaşam için spor daha fazla hayatımıza girdi ve doğru nefes almanın önemi arttı. Ayrıca, rinoplasti (burun estetiği) ameliyatlarına olan taleplerinin artmasının nedenleri arasında, sosyal medyanın etkisi de oldu” dedi.

Burun estetiği kişiye özel planlanıyor

İçinde bulunduğumuz coğrafyadaki burunların, dünyanın diğer yerlerine göre daha fazla sorunları olabildiğine değinen Doç. Dr. Seçkin Ulusoy, şunları söyledi:

“Ülkemizde, problemli olan burunlar genelde iki tür oluyorlar. Karadeniz burnu veya Arap burnu özelliklerini taşıyorlar. Karadeniz burnu; tipik olarak kemerlidir, ucu düşüktür ve büyüktür, ayrıca burun sırtındaki ve ucundaki deri incedir. Arap burnu ise, kemer fazla olmaz, ancak burun kanatları çok geniştir, kalındır ve ayrıca burun cildi özellikle burun ucunda oldukça kalındır. Özetle, farklı burun yapısındaki problemlerin birden fazla bölgede olması, bu ameliyatları özellikli yapmaktadır. Günümüzde, Piezo cerrahisi ile bu ameliyatları olmak isteyenleri, daha rahat bir iyileşme süreci beklemektedir. Her bir burun, cerrahlar tarafından el yapımı sanat eseri olarak, kişiye özel planlanıyor” şeklinde konuştu.