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Erzurum Seçim Sonuçları 2024 - Erzurum Belediye Başkanı Kim Oldu? Kim Kazandı? - Erzurum Oy Oranı

Erzurum seçim sonuçları belli oluyor. Türkiye, 31 Mart 2024 yerel seçimi ile 5 yıl görev yapacak yeni belediye başkanları seçiliyor. Oy verme işlemi sona erdiğinde YSK Türkiye, Adana ve ilçelerdeki oy sonuçlarını açıklayacak. Erzurum seçim sonuçları, kullanılan oy sayısı, katılım oranı, geçerli ve geçersiz oy sonucu, açılan sandık oranı, ilçelerde seçim sonuçları, parti ve ittifaka göre Erzurum seçim sonuçları, belediye başkan adaylarının oy oranları, hangi aday önde? 2024 Erzurum oy seçim sonuçları son durumu canlı olarak Yeni Şafak'ta.

14:28 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 14:28 - 31/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Erzurum seçim sonuçları 2024
Erzurum seçim sonuçları 2024

Erzurum seçim sonuçları 2024 yılında da tıpkı diğer yıllardaki seçimlerde olduğu gibi oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte heyecanla takip edilecek. Sandıkların kapanması ve oy sayımının başlamasıyla birlikte şekillenecek sonuç tablosu Yüksek Seçim Kurulu YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından kamuoyuyla paylaşılabilecek.

ERZURUM 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart akşamı sayım işleminin başlamasıyla birlikte Erzurum il ve ilçelerinde hangi parti ve aday yüzde kaç oy aldı sorusu cevabını bulmaya başlayacak. İl ve ilçeler bazında Erzurum yerel seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından yenisafak.com seçim sonuçları ekranında olacak. Haritalı seçim sonuçları sorgulama sayfası üzerinden yasağın kaldırılmasıyla birlikte parti ve adayların yüzde kaç oy aldığını sorgulayabilirsiniz.

31 MART OY VERME SAATLERİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini 1 saat erkene aldı.

Adıyaman, Ağrı, Erzurum, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Erzurum, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Erzurum, Kilis’te oy verme işleminin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00,

Diğer illerde ise oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

31 Mart yerel seçim sonuçları sayım işleminin tamamının sona ermesi ardından belli olmaya başlayacak. Ancak kesin sonuçlar Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan itirazların da değerlendirilmesinin ardından seçimi takip eden günlerde ilan edilecek.


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