Eski ehliyeti olanlar dikkat! Sayılı gün kaldı, süre son kez uzatılmıştı

Eski tip ehliyet kullanan milyonlarca sürücüye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan kritik uyarı geldi. Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin 31 Ekim 2025 tarihinden sonra geçersiz olacağını belirterek, “Süre uzatılmayacak” dedi. Şu ana kadar 43 bin 251 kişinin ehliyetini yenilediğini açıklayan Bakan, yaklaşık 2 milyon kişinin hâlâ işlem yapmadığını hatırlattı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla eski tip sürücü belgesi kullanan vatandaşları bir kez daha uyardı. Yerlikaya, sürücü belgesi yenileme süresinin 31 Ekim’de sona ereceğini ve bu tarihin kesin olduğunu, sürenin uzatılmayacağını belirtti.

Süre doluyor

Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre, ekim ayı içerisinde sadece 43 bin 251 kişi ehliyetini yeniledi. Hâlâ 1 milyon 990 bin 221 vatandaş eski tip ehliyet kullanıyor. Yerlikaya, değişim hızının çok düşük olduğunu vurgulayarak, sürenin bitimine yalnızca birkaç hafta kaldığını hatırlattı.

Yenilenmezse ne olur?

31 Ekim 2025 sonrası eski tip sürücü belgeleri geçerliliğini yitirecek. Bu tarihten sonra ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşlar, indirimli harç ve hizmet bedeli uygulamasından da faydalanamayacak.

Ehliyet nerede yenilenir?