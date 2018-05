Diyanet tarafından Eskişehir, Malatya, Denizli 2018 imsakiyesi yayımlandı. Bugün vatandaşlar Eskişehir, Malatya, Denizli iftar saatini araştırıyor. Sizler de Diyanet tarafından hazırlanan 2018 imsakiyesine ulaşmak ve Eskişehir, Malatya, Denizli iftar saatini öğrenmek istiyorsunuz haberimizi inceleyebilirsiniz.

Eskişehir, Malatya, Denizli’de iftar saat kaçta açılacak?

Eskişehir, Malatya, Denizli iftar saatleri tabloda. Aşağıdaki tablo üzerinden aylık imsakiyeye ulaşabilirsiniz.

2018 Eskişehir imsakiyesi

2018 Malatya imsakiyesi

Denizli 2018 imsakiye

Üç ayların dindeki yeri ve bu aylarda oruç tutmanın hükmü nedir?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.





İstanbul için iftar vakti bugün saat kaçta? İstanbul’da iftara ne kadar kaldı? İstanbul için iftar vaktini sizler için hazırladık. Sahura kalkarak orucunu tutan vatandaşlar, bir yandan da iftar vakitlerini merak ediyor. “İftara ne kadar kaldı?” diye merak edenler ise Diyanet tarafından yayımlanan imsakiyeyi inceliyor. Sizler de Diyanet 2018 İstanbul imsakiyesini merak ediyor ve İstanbul için iftar vakitlerini öğrenmek istiyorsanız haberimizi inceleyebilirsiniz.İstanbul iftar vakti2018 imsakiyeİstanbul'da ramazan ayının ilk sahuruİstanbul'da ramazan ayının ilk sahuru öncesi pide almak isteyen vatandaşlar fırınların önünde kuyruklar oluşturdu.İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi pideler "11 ayın sultanı"nın başlamasından bir gün önce fırın, bakkal ve marketlerde yerini aldı.Sahurda sıcak pide yemek isteyenler ise ramazan mesaisine başlayan fırınları tercih etti.Ramazanın ilk gecesinde sahur için uyanan İstanbullular fırınların önünde kuyruğa girdi.Gece geç saatlerde Fatih Kızılelma Caddesi'ndeki bir fırının önünde kuyrukta pidenin pişmesini bekleyen vatandaşlar, taş fırından çıkan sıcak pidelerini alarak evlerine döndü.İstanbul'da ilk teravih namazı kılındıİstanbul'da vatandaşlar, ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti.Sultanahmet, Süleymaniye ve Eyüp Sultan başta olmak üzere kentteki camilere gelen vatandaşlar, ilk teravih namazıyla ramazanın coşkusunu yaşadı. Camileri dolduran kadın-erkek, genç-yaşlı çok sayıda kişi, namaz kılıp dua etti.Kentte ilk teravih namazı için tercih edilen camilerin başında gelen Eyüp Sultan ve Sultanahmet camilerine, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Namaz öncesi vaaz veren Eyüp Sultan Camisi İmamı Erhan Mete, ramazan ayının güzelliğini, faziletini ve bereketini anlattı. Camiyi dolduran kalabalık, vaazın ardından yatsı ve teravih namazını eda etti.Eyüp Sultan ve Sultanahmet Camisi başta olmak üzere kentteki bazı camilere asılan mahyalar da ışıldamaya başladı.

2018 il il sahur iftar vakti İstanbul sahur-iftar vakti, Ankara iftar saati, İzmir sahur-iftar vakti haberimizde. Tüm insanlığı rahmet olarak inan Kur'an'ın indiği Ramazan ayı Müslümanlar için büyük önem taşımaktadır. Kur'an ve hadislerde Ramazan ayına ve oruca çokça değinilmiştir. Ramazan orucunun ilk sahuru bu gece yapılacak. Peki, İstanbul Ankara İzmir sahur vakitleri kaçta? İşte il il sahur ve iftar vakti....KAÇ SAAT ORUÇ TUTULACAK?Müslüman vatandaşlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'a bağlayan gece sahura kalkıp niyet edecekler. Vatandaşlar 30 gün boyunca oruç tutarken yaklaşık 16 buçuk saat iftarı bekleyecekler.KADİR GECESİ NE ZAMAN?Diyanet, Ramazan ayının başlangıç tarihini açıklamasının ardından gözler Kadir Gecesine çevrildi. Ramazan ayının 27. gecesinde Kadir Gecesi bu yıl, 10 Haziran Pazar günü idrak edilecek. İbadetlerine yön vermek isteyen vatandaşlarımızın Kadir Gecesini bugün ihya edecek.Ramazan mesajları! Ramazan ayına özel seçilmiş en güzel resimli Ramazan mesajlarıİLK İFTAR VE İLK SAHUR NE ZAMAN?İstanbul merkezi olduğu için ilk iftar ve ilk sahur saatini bu ile göre sizlerle paylaşacağız. 16 Mayıs 2018 günü imsak vakti 03.34'e kadar iken; akşam ezanı saati 20.27 olarak belirlendi.2018 RAMAZAN İMSAKİYESİRAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?11 ayın sultanı Ramazan ayı bu sene 16 Mayıs günü başlayıp, 14 Haziran Perşembe günü arefe günü ile nihayete eriyor. Tatil günlerini merak eden vatandaşlar bayramın hangi güne geldiğini merak ediyorlar. Ramazan Bayramı bu sene Cuma- Cumartesi ve Pazar günlerine denk geliyor. Buna göre bayram tatili 3-4 gün civarı olacak.*16 Mayıs 2018 Çarşamba (Ramazan'ın ilk günü)*10 Haziran 2018 Pazar (Kadir Gecesi)*14 Haziran 2018 Perşembe (Arefe)*15 Haziran 2018 Cuma (Ramazan Bayramının (1.Gün)*16 Haziran 2018 Cumartesi (Ramazan Bayramı (2.Gün)*17 Haziran 2018 Pazar (Ramazan Bayramı) (3.Gün)Aylık sahur vakitleri: Ankara sahur vakti ve imsak saati 2018ERBAŞ'TAN TERAVİH UYARISIRamazan ayında bazı cami imamlarının hızlı bir şekilde teravih namazlarını kıldırmasına değinenDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, şunları kaydetti:‘’Namaz teravih de olsa beş vakit namazlar da olsa gerçekten usulüne uygun kılınması gerekiyor. Üstelik teravih rahatlama demektir, yorulma demek değildir. Namazını usulüne uygun bir şekilde kılmamız gerekiyor. O yüzden çok acele etmeye gerek yok. Ramazan ayında teravih namazımızı rahat bir şekilde hocalarımızın kıldırmasını ve acele etmemelerini özellikle tavsiye ediyorum.’’Erbaş'ın sabah namazını kıldırmasının ardından dua edildi.RAMAZAN AYI'NIN ÖNEMİ NEDİR?3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.2018 Ramazan imsakiyesi! İlk sahur ilk iftar saatleriİftar duası nasıl yapılır? İşte Arapça Türkçe iftar duası...İMSAK VAKTİ NEDİR NE ZAMAN BAŞLAR?Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir. Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.SAHURUN ÖNEMİ NEDİR?Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20). Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, II, 105).Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.2018 fidye miktarı ne kadar?Kimler oruç tutar kimler tutamaz?

Ramazan mesajları! Ramazan ayına özel seçilmiş resimli Ramazan mesajları Ramazan mesajları haberimizde. Ramazan ayında dostlarınızla paylaşabileceğiniz resimli ve güzel mesajları bir araya getirdik. İster sosyal medya üzerinden isterseniz de SMS aracılığı ile Ramazan mesajlarını paylaşabilirsiniz. İşte sizler için seçtiğimiz en güzel mesajlar.RAMAZAN MESAJLARIOn bir ayın sultanı kapıda. Bu ay bütün gönüller ibadetten yana, bütün yürekler aynı çatı altında. Muhammet (s.a.v) bu ay sizin kapınızda. Güzel gönlünüzden geçen her hayırlı işin avuç içlerinize dolmasını diler mübarek Ramazan ayınızı kutlarım.Kim Allah yolunda dünyevi işleri bir kenara atıp sadece gönülden ibadet ederse, Allah ona cennetinden bir bahçe ayırır. Cennetin bahçesindeki gül kokularının yüzü suyu hürmetine bu ayı ibadet ve inançla geçirmenizi temenni eder, mübarek Ramazan ayınızı en içten dileklerimle kutlarım.Bu ay değerlendirmek için en makbul aydır. Bütün günahlardan arınma, pişmanlığı ve içten gelen tövbeyi Allah'a sunma, doya doya ibadet etme fırsatı bütün din kardeşlerim için hayırlı olsun. Gönlünüzü Allah'a açacağınız bu mübarek Ramazan ayı sizi ve ailenizi huzura boğsun. Ramazan ayınız kutlu olsun.Gönül ister ki her ay böylesine aşk dolu, ibadet dolu geçsin. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerife bir kere daha nail olmak kısmet oldu. Bu ayı en iyi şekilde değerlendirmeli, dinimizin gerekliliği olan ve nefsimizi törpülemek için bize fırsat sunulan orucumuzu en iyi şekilde tutmaya gayret edelim. Ramazan ayınız mübarek olsun.Gönüllerin merhamet dolduğu, en katı yüreklerin bile iman ateşiyle ısındığı, sevgi ve saygının esas olduğu, büyüklerin sabırlı küçüklerin vefakâr olduğu bu ay Müslüman âlemine bahşedilmiş en güzel hediyelerden biridir. Ramazan ayını ibadet içinde geçirmenizi diler, Ramazan ayının bütün milletimiz için hayırlara vesile olmasını dilerim. Mübarek Ramazan ayınız kutlu olsun.Hoş geldin on bir ayın sultanı. Bu mübarek ayın bütün milletimiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diler, vatanımız için de en bereketli ay olmasını temenni ederim. Savaşların olmadığı, kıtlığın baş göstermediği, şehit haberlerinin olmadığı bir Ramazan ayı diliyorum. Mübarek ayımız kutlu olsun.On bir ayın sultanına hoş geldin deyin ey Müslümanlar. Bu ayı iyi değerlendirin. Nefsinizi törpüleyin, şeytanın vesveselerine kulak vermeyin. Her türlü ayıptan ve edepsizlikten kendinizi sakının. Kalplerinizi ve avuçlarınızı bir tek Allah'a açın. Mübarek Şehr-i Ramazanınız kutlu olsun.Gönül dergâhının tek menzili olan Ramazan ayında bütün hanelere bolluk ve bereket, bütün gönüllere dua ve Allah'tan hikmet dilerim. Dualarınız kabul Ramazan ayınız mübarek olsun.Gözlerimiz ışık dolsun, gönüllerimiz iman aşkına boğulsun, avuç içlerimiz dua dolu olsun. Bu mübarek ayda bütün dualar kabul, bütün sadakalar makbul, bütün oruçlar kabul olsun. Ramazan ayınız mübarek olsun.Bütün dualar gül kokar bu ay. İmanı yüksek ilmi derin olanlar bilir ki Ramazan ayı ayların en makbulüdür. Bu ayı oruçla, namazla ve niyazla geçirmenizi temenni eder Ramazan ayınızı kutlarım*Yаğmur gibi bereketli ve yağmur tаnеlеri kаdаr tatlı bereketli Ramazanlar dilerim .*En ışıltılı bаkışlаrın gözlеrindе, en tatlı sözlеrin kulаklаrındа, tüm mutluluklаrın аvuçlаrındа ve en sonsuz sеvgilеrin gönlüncе yаşаyаcаğı Ramazan Ayı gеçirmеnizi dilеrim…*Ruhlаrımız huzur bulsun, sоfrаlаrımız аnlаm dоlsun, Ramazan аyımız mübarek olsun. Hayırlı Ramazanlar .*Ufаk sоfrаlаrınızdа bоl ve bereketli iftаrlаr dilerim, Ramazan Ayınız mübarek olsun .*Rаmаzаn ayı kalbine tеsеlli, ruhunа ilаç, duаlаrın kаbul, Ramazan аyın mübarek olsun .*Bu mübarek ayda huzur dоlu, mutlu, sıcak ve sakin bir şеkildе gеçirmеniz dilеği ile Ramazan ayınız mübarek olsun .*Bu mübarek ramazan ayı hеpimizin üzеrindе bulut olsun, bеrеkеti üzеrimizdе dursun, Ramazan ayınız hayırlı olsun .*Sıcаk çоrbаlаr kоyulsun tаbаklаrа, samimi sohbet bаşlаsın sıcak yuvаlаrdа bu ay Ramazan ayı mübarek olsun tüm insаnlаrа*Mübаrеk аyımızdа nеfsimizi оruçlа kеsеlim, şеytаnı duаlаrımızlа yеnеlim, yеrimizi imаnımızlа bеlirliyеlim… Hayırlı Ramazanlar .*Sevgi söze dolarsa duа olur, dua Allah'a ulaşırsa nur оlur, aynı yоlda birleşen dualarımızın nur'a dönüşüp Rabbimize ulаşmаsı dileği ile Rаmаzаnın Mübarek Olsun*Mübarеk Ramazan ayı; sana vücudunun sıhhat ve selameti olan az yеmеğе. Ruhunun sıhhat ve selameti olan günahsız olmаyа. Dininin sıhhat ve selameti olan Peygamber Efеndimizin güzel ahlakına sahip оlmaya vesile olsun .*Yağmur yüklü bulutlar gibi gеlеrеk bizleri Bereketiyle donatan Ramazan ayınız Mübarek olsun…*Mukaddes olan bu hayırlı ayda, her günü inci tanesi Olarak yaşayalım, sofrаmızа bereket kabrimizе merhamet dileyelim, Hayırlı Ramazanlar .*Allah'u Tеala iki cihanda cümlemizi aziz ve bahtiyar eylesin… Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin… Rıdvan-ı Ekbеrinе vasıl eylesin. Ramazan ayınız mübarek olsun…*Ramazan ayının vеrdiği bereket İftar sofralarınıza tаt ve huzur getirmesi dileğiyle, Hayırlı Ramazanlar .*Ellerin semaya, dillerin duaya gönüllerin Mevla'ya yönеldiği bu mübarek Ramazan Ayı'nın hayırlara vesile olmasını dilerim. Hoşgeldin Ya Şеhr-i Ramazan…*11 Ayın Sulatını Ramazan'da gönülleriniz huzur sofranız bereketli Olsun, Ramazan Ayımız Mübarek olsun .*Günеşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesаbı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı Ramazanlar .*Güzel ve iman dolu bu ayda gözlеrinizdе ışık, sofralarınızda iftаr bereketi, evinizde mutluluk eksik olmasın. Hayırlı Ramazanlar .*Başı rahmet оrtası merhamet sonu ise cehennemden azad olan mibarеk Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dilerim .*Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca Ay var, ama bu ay başka, Ramazan ayının gеlişi sizlere ve sevdiklerinize mutluluklar getirsin…Hayırlı Ramazanlar .*İslаm'ın nurlu yüzü kаlbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun, günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun, Rаmаzаn-ı Şerifleriniz mübarek olsun…2018 İstanbul iftar vakti, imsak ve sahur saati! İstanbul'da ilk iftar saat kaçta?