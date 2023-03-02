meklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. EYT'liler tarafından uzun süredir merakla beklenen EYT düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayınlanıp, yasalaşacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Yaklaşık 2 milyon 250 bin kişiyi kapsayacak düzenlemede 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlar, yaşa bakılmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi koşulunu yerine getirerek emekli olabilecek. İşte EYT'nin Resmi Gazete'de yayınlanıp, yasalaşacağı tarih...

EYT YASA TEKLİFİ TBMM'DE KABUL EDİLDİ

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen deprem nedeniyle çalışmalarına üç hafta ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi, ara sonrasındaki ilk çalışma gününde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yasa teklifini görüştü. Teklifin emeklilik ile ilgili hükümleri, TBMM’ye sunulan haliyle aynen kabul edildi.

EYT RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

28 Şubat günü Genel Kurul'da kabul edildi. Yasalaşması için Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Henüz Resmi Gazete'de yer almadı.

EYT'DE SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Düzenlemenin yasalaşması öncesi SGK kendi personeline yönelik olarak eğitim ve bilgilendirme çalışmaları ve il müdürlükleri ve hizmet merkezlerinde başvuruyu kolaylaştıracak önlemleri aldı. Düzenlemenin yasalaşması sonrası SSK’lılarda süreç şu şekilde işleyecek: SSK’lılar hali hazırda bir işyerinde çalışıyorlarsa istifa edip sonra aylık talebinde bulunabilecekler. Hali hazırda bir işyerinde çalışmayanlar ise düzenleme yasalaşır yasalaşmaz talepte bulunabilecekler.

SSK’lılar için talepte bulunduktan sonra aylıklar takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor. Dolayısıyla mart ayı içerisinde talepte bulunan SSK’lıların aylıkları 1 Nisan tarihinden itibaren hesaplanacak. Aylıkların bağlanmasının ise nisan ayı başında tamamlanması hedefleniyor. Bu çerçevede aylıkların nisan itibarıyla ödenmesi için gerekli çalışmalar yürütülmüş durumda. Aynı anda aylık talebinde bulunacak kişi sayısının fazla olması nedeniyle aylıkların bağlanmasında gecikmeler olabilir ancak kişilerin herhangi bir kayıpları söz konusu olmayacak. Aylıkların ödeneceği tarihte hak edilmiş ve birikmiş tüm tutarlar EYT’lilere ödenecek.

RESMİ GAZETE KARARLARI 2 MART 2023

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Boğaziçi Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Gedik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 13/10/2022 Tarihli ve E: 2018/78, K: 2022/114 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/10/2022 Tarihli ve E: 2018/76, K: 2022/125 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

MARTTA DİLEKÇE 1 NİSAN’DAN İTİBAREN AYLIK

Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren, koşulları yerine getirmiş olan EYT’liler emeklilik dilekçesi verebilecekler. Dilekçeyi mart ayının herhangi bir gününde verenlerin emekli aylıkları, 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere bağlanacak. Dilekçeyi ayın 1’inde veya 31’inde vermek fark etmeyecek.







