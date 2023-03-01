EYT kanun teklifi yasalaştı
TBMM Genel Kurulu'nda, EYT'ye ilişkin 4 maddeden oluşan kanun teklifinin tüm maddeleri kabul edildi. Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
TBMM Genel Kurulu'nda, 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerin ardından, maddeler oylandı.
Resmi adıyla Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 4 maddesinin de kabul edilmesiyle yasalaştı.
EYT emekli aylığı alma şartı nedir?
- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, ilgili kanunlara göre, teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak. Bu hüküm esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek.
Sosyal güvenlik destek primi işveren desteği ne kadar?
İlk kez yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacak.
Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, bu indirimden tekrar yararlanılamayacak.
EYT’den kamu işçileri yararlanacak mı?
Kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan işçiler, il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları veya şirketlerce iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.
EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor?
EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek.
EYT'de başvurular ne zaman yapılacak?
- TBMM Genel Kurulu'nda, 395 oyla kabul edilen EYT'ye ilişkin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına gönderilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasayı onaylaması durumunda EYT yasası Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girecek. EYT'liler o saatten sonra emeklilik için SGK'ya başvurabilecek.