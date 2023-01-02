Çalışmaya devam eden EYT’linin emekli aylığı düşer mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin düzenlemeyi açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş sınırı olmadan prim gün sayısı ve çalışma yılını dolduranların emekliliği hak ettiğini açıkladı.

EYT emeklisi çalışmaya devam ederse ne yapacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT düzenlemesine ilişkin olarak, “Emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için sosyal sigorta prim teşviki getiriyoruz. İşveren için kredi desteği yapılacak. Her vatandaşımızın emeğine ihtiyacımız var. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için düzenleme getiriyoruz.” dedi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ayrımı olmadan EYT'lilerin başvuru yapabileceğini belirten Erdoğan kıdem tazminatları için de işverenlere yönelik KGF destekli kredi paketinin devreye alınacağını söyledi.

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EYT emekli maaşı

EYT’den emekli olanlar yeniden çalışırsa emekli maaşı düşer mi?

Emekli olanlar çalışabilir mi sorusuna uzmanlardan yanıt geldi. Uzmanlar emeklilik sonrası çalışılıp çalışılmayacağına yönelik tüm detayları ele aldı. Bir insan Emekli olduktan sonra çalışmaya devam ederse normal çalışandan daha fazla sosyal güvenlik primi ödemek zorunda kalıyordu. 7 puana yakın. Normal çalışanla, emekli olduktan sonra çalışanın primi eşitlenecek. Dolayısıyla işverenlerin üzerinde ayrıca bir yük oluşmayacak. Bu insanlar emekli olduğunda üretim aksaması veya hizmetin aksaması gibi durumlar görebiliriz.

Çalışan EYT emekli maaşı düşecek mi?

Çalışan EYT’linin emekli maaşı düşecek mi?

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, emekli olup çalışmaya devam edecek olan EYT'lilerin alacağı ücrette SGK primi kesintilerinin değişeceğini söyledi. Karakaş, “Ortalama 10 bin TL kazanan bir çalışan için hesaplamanın detayları şu şekilde. Normal bir çalışan için 10 bin TL den yüzde 14 SGK işçi payı, yüzde 1 işsizlik primi sigortası olmak üzere toplamda yüzde 15 oranında SGK kesintisi yapılmaktadır. Bu kişi emekli olup çalışmaya devam ederse alacağı ücretteki SGK primi kesintileri değişecek.

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Emeklilerden yüzde 1 oranında işsizlik sigortası primi alınmıyor. Sadece yüzde 7,5 oranında SGK kesintisi yapılıyor.” dedi. Çalışırken emekli maaşınızın kesilip kesilmeyeceği, çalışmaya başladığınız sigortalılık statüsüne göre değişmekte. SSK’lının (4A) bu konuda iki seçeneği mevcut. Birincisi aylığınıza kestirerek çalışmaya devam edebilirsiniz. Yani normal sigortalı gibi çalışıyor olacaksınız.

EYT maaşı düşecek mi?

Emekli olduğunda çalışmaya başlamadan önce alınan aylık, çalışılan dönemin primlerine göre güncelleniyor. Emeklilikten sonraki çalışmalar maaşa ekleniyor. İkinci seçenek ise; Sosyal Güvenlik Destek Primi’ne (SGDP) tabi olarak çalışmak. Böylece çalışmaya devam edenler emekli aylıkları kesilmeksizin çalışabilirler. Fakat, işveren tarafından aldıkları ücretten yüzde 7.5 oranında SGDP’ye kesiliyor. Emekli maaşında herhangi bir azalma olmuyor. Yani, çalışma ücretinde kısmi düşüş söz konusu.

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EYT emeklilik düzenlemesi

EYT ile kim emekli olacak?

EYT'li sayılmak için 9 Eylül 1999 tarihinden önce işe girmiş olunması gerekiyor. Bu tarihten önce sigortalı olanlar EYT kapsamına alınıyor ve kadınlarda 5000 prim gün sayısı, erkeklerde 5000 prim gün sayısı, kadınlarda 20 hizmet yılı, erkeklerde de 25 hizmet yılını dolduranlar EYT'li oluyor ve emekli olmaya hak kazandı.

EYT ilk maaşlar ne zaman yatacak?

EYT’liler ilk maaşını ne zaman almaya başlayacak?

Bu yasal sürecin ne zaman başlayacağı ile alakalı. Sanırım cuma günü Meclis’e inecek ve Ocak ayı içerisinde kanunun yasalaşacağını düşünüyorum. Ocak ayı içerisinde başvuru yapılırsa maaşlarını Şubat ayından itibaren alabilecekler. Ama süreç şubat ayında yasalaşırsa maaşlar Mart ayına kalır. Sürecin hızlı ilerleyeceğini düşünüyorum.

Emekli ocak zammı EYT emeklisine var mı?

Ocak zammı EYT emeklisine var mı?

Ayın 3’ünde enflasyon oranı açıklandıktan sonra aslında emekliler için ne kadar zam yapılacak kanunen belirlenmiş olacak. Burada EYT de bundan faydalanacak. Herkesin prim gününe, ödedikleri yıla göre maaşları belirlenecek.

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EYT emekli maaş zammı ne kadar?

EYT'liler ne kadar maaş alacak?

En düşük EYT maaşı ne kadar olacak? Şu anda 3.500 TL. Baktığımız zaman enflasyon oranı %16-17 civarında olacak. Bunun üzerine ne kadar refah payı gelecek bilmiyoruz. Emeklilerde de çok ciddi bir beklenti var. Kendilerine de asgari ücret oranında zam yapılmasına yönelik. Ama beklenti %40’lar civarında zam olması yönünde.

Bakan Vedat Bilgin, "Kimsenin maaşında bir kısıntı olmayacak. Herkes hak ettiği maaşı alacak. Nasıl hesaplanıyorsa o şekilde olacak. Meclis sürecinden sonra EYT'lilerin ilk maaşı ne zaman alacağı belli olacak." dedi.