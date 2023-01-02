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EYT kıdem ihbar tazminatı alma

EYT’liler ihbar tazminatı alıp alamayacaklarını araştırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin, “Düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır. Çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için sosyal sigorta prim teşviki getiriyoruz.” dedi. Ocak ayında Meclis’te görüşülmeye başlanılacak EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte EYT’liler emekli olmuş olacak. Peki EYT’li olup işyerinden ayrılanlar ihbar tazminatını alacaklar mı?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EYT’li olup işyerinden ayrılanlar ihbar tazminatını alacaklar mı? EYT kıdem tazminatı nasıl olacak?
EYT kıdem ihbar tazminatı alma

EYT’den emekli olacaklar kıdem tazminatının yanında ihbar haklarını alıp alamayacaklarını sorguluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlediği basın toplantısında, EYT konusunda yapılan çalışmayı açıkladı. Türkiye'de emekli olabilmek için üç şartı; prim ödeme gün sayısını, sigortalılık süresini ve yaşı tamamlamak gerektiğini hatırlatan Erdoğan, "Yaptığımız düzenleme, şartlardan ilk ikisini tamamlamış olup da sadece yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor. Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz." dedi. Peki EYT ihbar tazminatı nasıl alınır? EYT'den emekli olanlar ihbarı alabilir mi? EYT'lilerin kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak, nasıl alınacak?

EYT tazminat
EYT tazminat

EYT’li olup işyerinden ayrılanlar ihbar tazminatını alacaklar mı?

Emeklilik gerekçesiyle iş sözleşmesi sona erenlere ihbar tazminatı ödenmez. Çalışan işverenden ihbar tazminatı talep edemez. Çalışırken kullanılmayan yıllık izin ücretini emeklilik tarihindeki son ücret üzerinden peşin olarak alabilir.

EYT kıdem ihbar tazminatı
EYT kıdem ihbar tazminatı

“Bir kişi çalışmaya devam ederken emekli olamaz. Emekli olabilmesi için iş yerinden istifa etmesi gerekir. Emekliliğe bağlı olarak istifa eden herkes kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir. Ayrıca içeride birikmiş ücretleri varsa yıllık izin gibi haklarını da alarak işten ayrılabilirler. Sadece ihbar tazminatı alamazlar.

Yine çalışmaya da devam edebilir. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre emekli sigortalı çalışan diye bir hüküm var. Yani kişi emekli olduktan sonra da çalışmaya devam edebilir. İşveren kalifiye personeli o an itibariyle emekli olsa da ha yeniden bir dahaki ay başı itibariyle sigortalı olarak işe alabilir.”

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