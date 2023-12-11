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Eyüpspor 1. Lig 15. haftasında evinde Şanlıurfaspor’u 4-0 mağlup etti | ÖZET

Trendyol 1. Lig 15. haftasında Eyüpspor evinde Şanlıurfaspor’u konuk etti. Ev sahibi Eyüp maçtan 4-0’lık farklı skorla galip ayrıldı. Goller dakika 6’ Semih Karadeniz (k.k.), 25’ Ahmed Kutucu, 62’ Gianni Bruno (pen.), 70’ Prince Obeng Ampem’den geldi. Eyüpspor bu sonuçla ligde 13. galibiyetini alarak 39 puanla 1. sırada yer aldı. Eyüpspor - Şanlıurfaspor maç özeti haberimizde.

10:26 - 11/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Trendyol 1. Lig 15. haftasında Eyüpspor evinde Şanlıurfaspor’u 4-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig 15. haftasında Eyüpspor evinde Şanlıurfaspor’u 4-0 mağlup etti.
Eyüpspor,
15. haftasında evinde Şanlıurfaspor ile karşılaştı. Maç
’un 4-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Ahmet Kutucu, Gianni Bruno ve Obeng Ampem’den geldi. Eyüpspor - Şanlıurfaspor maç özetini izlemek ve Trendyol 1. Lig 15. hafta maç sonuçlarına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

EYÜPSPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇ ÖZETİ

Eyüpspor - Şanlıurfaspor maç özetini izlemek için

EYÜPSPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇ SONUCU

TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG 15. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI






#Eyüpspor
#Şanlıurfaspor
#Trendyol 1. Lig
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