Trendyol 1. Lig 15. haftasında Eyüpspor evinde Şanlıurfaspor’u 4-0 mağlup etti.
Eyüpspor,
15. haftasında evinde Şanlıurfaspor ile karşılaştı. Maç
’un 4-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Ahmet Kutucu, Gianni Bruno ve Obeng Ampem’den geldi. Eyüpspor - Şanlıurfaspor maç özetini izlemek ve Trendyol 1. Lig 15. hafta maç sonuçlarına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.
EYÜPSPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇ ÖZETİ
EYÜPSPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇ ÖZETİ
EYÜPSPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇ SONUCU
EYÜPSPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇ SONUCU
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG 15. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
TRENDYOL 1. LİG 15. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI
TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI
#Eyüpspor
#Şanlıurfaspor
#Trendyol 1. Lig
3 saat önce