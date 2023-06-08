Türkiye 28 Mayıs'ta 2. tur seçimi için sandık başına gitti. YSK Başkanı Yener, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylama kesin sonuçlarının ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini açıkladı. YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması kesin sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,18, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,82 oranında oy aldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin ardından, AK Parti'nin Seçim Beyannamesinde yer alan yeni evlenen çiftlere faizsiz 150 bin lira evlilik kredisi merak edilir oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısında; " Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz ." demişti.

Faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek?

Seçimler sonrası gözler evlilik kredisi müjdesine çevrildi. 2023 seçimleri kapsamında AK Parti Seçim Beyannamesi duyuruları arasında en çok dikkat çeken konulardan birisi de 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli faizsiz evlilik kredisi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada yeni evlenecek çiftlere destek olmak amacıyla iki yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verileceğini açıkladı. Ayrıca Aile ve Gençlik Bankası üzerinden çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmet desteği de sağlanacağı duyuruldu.

Faizsiz evlilik kredisi şartları neler ve kaç vade olacak?

AK Parti'nin seçim beyannamede şunlara yer verildi: "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verecek. Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir. Bu üç unsurlu programın Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi ile uyumunu gözetecek, programlar arasındaki dengeyi, çalışma hayatında yer almayı caydırmayacak bir seviyede kuracak.

Sosyal destek programlarımız ekonomik ve sosyal yan etkileri de dikkate alınarak gözden geçirilecek, aile bütünlüğünü koruyucu ve geliştirici vasfı güçlendirilecektir. Sosyal yardımlardan yararlanma koşullarını standardize edecek. Annelere olduğu gibi babaların da esnek çalışma imkanlarını genişletecek. Kadın ve erkeğin evlilik bağıyla kurulan aileyi her türlü zararlı eğilimden koruyucu tedbirler alacak."

Faizsiz evlilik kredisi şartları

Evlilik kredisi ne kadar? Faizsiz evlilik kredisi şartları neler ve kaç vade olacak?

Evlilik kredisinin kaynağını kurulacak olan Aile Ve Gençlik Bankası sağlayacak. Uluslararası standartlarda kurulacak bu sosyal amaçlı banka dijital ortamda hizmet verecek. Banka para kaynağını Karadeniz gazı ve diğer petrol gelirlerinden oluşturulan fondan alacak. Böylelikle bu gelirler banka tarafından kontrol edilip sosyal desteklerde kullanılacak. Evlilik kredisi veren bankalar, başvuru tarihleri ve şartları henüz belli olmadı. Konuyla ilgili detayların yakın zaman içerisinde belli olması bekleniyor.

Beyannamede ayrıca, şunlara yer verildi: