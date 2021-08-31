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Fava tarifi: Fava nasıl yapılır?

Fava tarifi, fava yapılışı, fava nasıl yapılır, fava malzemeleri... İç bakladan yapılan ve daha çok anayemeklerin yanında meze olarak sunulan fava evde de kolaylıkla yapılabilmektedir. Peki, fava nasıl yapılır? Fava hangi malzemelerle yapılır? Zeytinyağlı fava tarifi, malzemeleri haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fava tarifi: Fava nasıl yapılır?
fava

Ege mutfağına ait ürünlerden olan iç bakla denince akla ilk olarak fava tarifi gelir. Ülkemizde özellikle Ege tarafında yaygın olarak tüketilen fava tarifi iç bakla ile limonun muhteşem ikilisinden oluşur.

FAVA NASIL YAPILIR?

Malzemeler

2 su bardağı kuru bakla

4 su bardağı sıcak su

1 adet büyük boy kuru soğan

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 çay bardağı taze sıkılmış portakal suyu

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı

Kuru soğanı iri parçalar halinde doğrayın. Zeytinyağını derin bir tencerede kızdırın. Doğradığınız kuru soğanı, hafif bir renk alana kadar kavurun.

Sıcak suyu tencereye aktarın. Pişirme süresini kısaltmak adına uzun süre suda beklettiğiniz kuru bakla, toz şeker, tuz ve portakal suyunu ekleyin.

Baklalar yumuşayana kadar yaklaşık 45 dakika orta ateşte kaynatın. Zeytinyağının eşsiz bir tat verdiği favaya kavuşmak için blender yardımıyla karışımı püre haline getirin.

Ilındıktan sonra servis tabağına alın. Üzerine bolca zeytinyağı gezdirin. Arzuya göre dereotu ile süsleyin.

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