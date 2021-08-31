Fava tarifi: Fava nasıl yapılır? Fava tarifi, fava yapılışı, fava nasıl yapılır, fava malzemeleri... İç bakladan yapılan ve daha çok anayemeklerin yanında meze olarak sunulan fava evde de kolaylıkla yapılabilmektedir. Peki, fava nasıl yapılır? Fava hangi malzemelerle yapılır? Zeytinyağlı fava tarifi, malzemeleri haberimizde...

Haber Merkezi 31 Ağustos 2021, 20:53 Son Güncelleme: 31 Ağustos 2021, 21:05 Yeni Şafak