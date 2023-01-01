Fenerbahçe - Antalyaspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe - Antalyaspor Maç Kadrosu
Fenerbahçe Trendyol Süper Lig 5. haftasında evinde Antalyaspor’u ağırlayacak. Bugün saat 17.00’de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe - Antalyaspor maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.
FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
FENERBAHÇE
70 İrfan Can Eğribayat
6 Alexander Djiku
21 Bright Osayi-Samuel
24 Jayden Oosterwolde
50 Rodrigo Becao
16 Mert Müldür
10 Dusan Tadic
17 İrfan Can Kahveci
35 Fred
53 Sebastian Szymanski
9 Edin Dzeko
ANTALYASPOR
1 Helton Leite
7 Bünyamin Balcı
11 Güray Vural
21 Ömer Toprak
89 Veysel Sarı
8 Dario Saric
19 Ufuk Akyol
22 Sander Van de Streek
38 Gerrit Holtmann
9 Adam Buksa
10 Sam Larsson