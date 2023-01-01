|
Özgün

Fenerbahçe - Antalyaspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig 5. haftasında Fenerbahçe evinde Antalyaspor’u konuk ediyor. Ülker Stadyumu’nda bugün saat 17.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Antalyaspor ile oynadığı son 8 maçtan galip ayrılan sarı-lacivertliler zirve yarışına yara almadan devam etmek istiyor. 2009/10'dan bu yana da ilk kez bir sezona dörtte dört yaparak başlamak isteyen Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın nasıl bir ilk 11’le sahaya çıkacağı ise merak konusu. Fenerbahçe - Antalyaspor maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

11:09 . 17/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Fenerbahçe - Antalyaspor Maç Kadrosu

Fenerbahçe - Antalyaspor Maç Kadrosu

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig 5. haftasında evinde Antalyaspor’u ağırlayacak. Bugün saat 17.00’de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe - Antalyaspor maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

FENERBAHÇE

70 İrfan Can Eğribayat

6 Alexander Djiku

21 Bright Osayi-Samuel

24 Jayden Oosterwolde

50 Rodrigo Becao

16 Mert Müldür

10 Dusan Tadic

17 İrfan Can Kahveci

35 Fred

53 Sebastian Szymanski

9 Edin Dzeko

ANTALYASPOR

1 Helton Leite

7 Bünyamin Balcı

11 Güray Vural

21 Ömer Toprak

89 Veysel Sarı

8 Dario Saric

19 Ufuk Akyol

22 Sander Van de Streek

38 Gerrit Holtmann

9 Adam Buksa

10 Sam Larsson

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR CANLI SKOR



Fenerbahçe gol oldu yağdı, tur kapısını araladı: Fenerbahçe 5-1 Twente (ÖZET)
Fenerbahçe gol oldu yağdı, tur kapısını araladı: Fenerbahçe 5-1 Twente (ÖZET)

Fenerbahçe gol oldu yağdı, tur kapısını araladı: Fenerbahçe 5-1 Twente (ÖZET)UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe evinde Twente’yi ağırladı. 10 kişi oynayan rakibine karşı Fenerbahçe 5-1’lik skorla galip geldi. İrfan Can Kahveci maçtaki performansıyla alkış topladı. Goller dakika 20’ Manfred Ugalde, 32’ Jayden Oosterwolde, 60’ Sebastian Szymanski, 62’ ve 74’ İrfan Can Kahveci (2), 90+3’ Dusan Tadic’den (pen.) geldi. Twente’de Youri Regeer dakika 43’te kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla birlikte Konferans Ligi’nde gruplara kalmak için büyük bir avantaj yakaladı. Fenerbahçe - Twente maç özeti haberimizde.


#Fenerbahçe
#Antalyaspor
#Trendyol Süper Lig
#Halil Umut Meler
26 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Trabzonspor - Beşiktaş Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler