Fenerbahçe- Zenit maçı maçının hazırlıkları tamamlandı. Lig arasını değerlendirerek formunu korumayı amaçlayan Sarı Lacivertliler, Rusya Ligi temsilcisi Zenit’i ağırlayacak. Fenerbahçe-Zenit hazırlık maçı, 15 Kasım Cuma günü Kadıköy Ülker Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20:00'de başlayacak. Maçın biletleri de satışa sunuldu. Peki Fenerbahçe- Zenit maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Fenerbahçe, Süper Lig’e verilen milli arada Zenit ile Kadıköy’de hazırlık maçı yapacak. Fenerbahçe yönetimi maçın biletlerinin satışa sunulduğunu açıklarken, futbolseverler de Fenerbahçe- Zenit hazırlık maçının tarih ve saatini sorguluyor. Peki Peki, Fenerbahçe- Zenit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe- Zenit maçının bilet fiyatları ne kadar?
FENERBAHÇE-ZENİT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe-Zenit maçı, 15 Kasım Cuma günü 20.00'de oynanacak.
FENERBAHÇE-ZENİT MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE-ZENİT MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Fenerbahçe'nin Zenit ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Biletler passo.com.tr'den satışa sunuldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre; 15 Kasım Cuma akşamı saat 20.00’de Zenit ile oynayacağımız özel maçta Ülker Stadyumu'nda buluşuyoruz.
- Milli arada düzenlenen bu özel maçta takımımızla bir araya gelecek olan taraftarlarımız için bilet fiyatları 10, 15 ve 20 TL olarak belirlenmiştir.
- Kale Arkası: 10 TL
- Fenerium Alt Avis-Maraton Alt: 20 TL
- Fenerium Üst-Maraton Üst: 15 TL (satıştaki biletlerin tükenmesi halinde açılacaktır)