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Fenerbahçe- Zenit hazırlık maçı ne zaman? Maçın biletleri satışa çıktı

Fenerbahçe- Zenit hazırlık maçı ne zaman? Maçın biletleri satışa çıktı

09:4514/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Fenerbahçe- Zenit hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe- Zenit hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe- Zenit maçı maçının hazırlıkları tamamlandı. Lig arasını değerlendirerek formunu korumayı amaçlayan Sarı Lacivertliler, Rusya Ligi temsilcisi Zenit’i ağırlayacak. Fenerbahçe-Zenit hazırlık maçı, 15 Kasım Cuma günü Kadıköy Ülker Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20:00'de başlayacak. Maçın biletleri de satışa sunuldu. Peki Fenerbahçe- Zenit maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe, Süper Lig’e verilen milli arada Zenit ile Kadıköy’de hazırlık maçı yapacak. Fenerbahçe yönetimi maçın biletlerinin satışa sunulduğunu açıklarken, futbolseverler de Fenerbahçe- Zenit hazırlık maçının tarih ve saatini sorguluyor. Peki Peki, Fenerbahçe- Zenit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe- Zenit maçının bilet fiyatları ne kadar?

FENERBAHÇE-ZENİT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Zenit maçı, 15 Kasım Cuma günü 20.00'de oynanacak.

FENERBAHÇE-ZENİT MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE-ZENİT MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Fenerbahçe'nin Zenit ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Biletler passo.com.tr'den satışa sunuldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; 15 Kasım Cuma akşamı saat 20.00’de Zenit ile oynayacağımız özel maçta Ülker Stadyumu'nda buluşuyoruz.

  • Milli arada düzenlenen bu özel maçta takımımızla bir araya gelecek olan taraftarlarımız için bilet fiyatları 10, 15 ve 20 TL olarak belirlenmiştir.
  • Kale Arkası: 10 TL
  • Fenerium Alt Avis-Maraton Alt: 20 TL
  • Fenerium Üst-Maraton Üst: 15 TL (satıştaki biletlerin tükenmesi halinde açılacaktır)


#Fenerbahçe
#Zenit
#Hazırlık maçı

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