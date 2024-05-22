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Norveç Filistin'i devlet olarak tanıyacağı tarihi açıkladı! Diğer ülkeler de arkasından geliyor... İşte Filistin'i devlet olarak tanıyacağını açıklayan ülkeler

İsrail'in Filistin'e yönelik uyguladığı zulme sessiz kalmayan ülkelerden art arda kritik hamle geldi. Filistin'in devlet olarak tanınmasına yönelik adımlar artıyor. Avrupa’dan bazı ülkeler Filistin'i devlet olarak tanıyacağı tarihleri açıkladı. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre, 28 Mayıs'a kadar Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını duyurdu. Norveç'in ardından İrlanda da Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı. İspanya Başbakanı Sanchez de 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıyacaklarını açıkladı. İşte Filistin'i devlet olarak tanıyan ve tanıyacağını açıklayan ülkeler...

11:02 - 22/05/2024 Wednesday
Yeni Şafak
Filistin bayrağı
Filistin bayrağı

7 Ekim’den beri süren İsrail saldırısı altındaki Filistin'e destek veren ülkelerden Filistin'i devlet olarak tanıma hamlesi geldi. Batı’dan gelecek tanıma kararları, İsrail'in küresel siyasetteki manevra alanını daraltması anlamına geliyor. Avrupa'daki bazı ülkeler Filistin'i devlet olarak tanıyacağı tarihleri açıkladı. İlk kritik hamle Norveç'ten geldi. Norveç'in ardından birçok ülke de Filistin'i devlet olarak tanıyacağını bildirdi.

Norveç'ten Filistin'i devlet olarak tanıma kararı

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre, 28 Mayıs'a kadar Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını açıkladı. Norveç hükümeti, Filistin'i uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarına uygun olarak tanıyacaklarını duyurdu.

Başbakan Jonas Gahr Støre, yaptığı açıklamada, Norveç'in iki devletli çözümün İsrail için en iyi yol olduğuna inandığını belirtti. Støre, bu kararın hızla uygulanacağını ve Oslo'nun 28 Mayıs'a kadar Filistin Devleti'ni tanıyacağını ifade etti.

İrlan'da da Filistin'i devlet olarak tanıyacağını açıkladı

Norveç'in ardından İrlanda da Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı.

İrlanda Başbakanı Harris: Önümüzdeki haftalarda bu konuda adım atmayı planlıyoruz.

İspanya 28 Mayıs'ta Filistin'i devlet olarak tanıyacak

İspanya Başbakanı Sanchez, 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıyacaklarını açıkladı.

Malta ve Slovenya'da sırada

Malta ve Slovenya liderleri 22 Mart'ta İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile birlikte yaptıkları ortak açıklamada "koşullar uygun olduğunda" Filistin'i tanımaya hazır olduklarını bildirmişti.

İsveç, Batı Avrupa'da Filistin'i tanıyan ilk ülke oldu

Avrupa’da da Filistin’i devlet olarak tanıyan ülkeler var. Ancak, Batı Avrupa ülkeleri arasında bu tutum çok yok. Öyle ki İsveç, birliğe katıldıktan sonra 2014 yılında, Batı Avrupa'da Filistin Devleti'ni tanıyan ilk Avrupa Birliği (AB) üyesi oldu.

İsrail büyükelçilerini geri çağırıyor

İsrail, Filistin devletini tanıyacağını duyuran İrlanda ve Norveç'teki büyükelçilerini geri çağırma kararı aldı.

Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkeler

BM'nin 193 üyesinden 139'u Filistin Devleti'ni tanımış durumda. Bu, Filistin'in uluslararası alanda artan kabulünü yansıtan önemli bir tablo. Bundan sonra da Filistin Devleti’nin Batı nezdinde kabulünün artması bekleniyor. Norveç, İrlanda ve İspanya ile bu sayıya 3 devlet daha eklenmiş olacak.



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