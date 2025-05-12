Çocukların bu çığlıklarını duyan kimse yok: İsrail saldırısı ve ambargosu altındaki Gazze'deki Filistinlilere yemek dağıtıldı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde, yerinden edilen Filistinlilere hayır kurumları tarafından yemek dağıtımı yapıldı.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız ve yıkıcı saldırıları aralıksız sürerken, uygulanan tam ambargo nedeniyle bölgede derinleşen "insani kriz" devam ediyor.
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Yemek alabilmek için aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli, izdiham oluşturdu.
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