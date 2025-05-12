Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Çocukların bu çığlıklarını duyan kimse yok: İsrail saldırısı ve ambargosu altındaki Gazze'deki Filistinlilere yemek dağıtıldı

Çocukların bu çığlıklarını duyan kimse yok: İsrail saldırısı ve ambargosu altındaki Gazze'deki Filistinlilere yemek dağıtıldı

17:1512/05/2025, الإثنين
AA
Sonraki haber
<p>Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde, yerinden edilen Filistinlilere hayır kurumları tarafından yemek dağıtımı yapıldı.</p>
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde, yerinden edilen Filistinlilere hayır kurumları tarafından yemek dağıtımı yapıldı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız ve yıkıcı saldırıları aralıksız sürerken, uygulanan tam ambargo nedeniyle bölgede derinleşen "insani kriz" devam ediyor.

Yemek alabilmek için aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli, izdiham oluşturdu.

#İsrail
#Gazze
#Filistin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çiçek ve süt dolunayı nedir? 12 Mayıs'ta Türkiye'de ne zaman, izlenecek mi?