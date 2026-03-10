Yeni Şafak
2026 Küresel askeri güç endeksi yayınlandı: İşte Türkiye'nin de aralarında yer aldığı dünyanın en güçlü ordusuna sahip ilk 10 ülke

Tuğba Güner
12:0510/03/2026, Salı
G: 10/03/2026, Salı
Global Firepower, 145 ülkeyi 60'tan fazla kriter (askeri birim miktarı, finansal durum, lojistik kabiliyet ve coğrafya) üzerinden değerlendirerek PowerIndex (PwrIndx) puanlarını belirledi. İran, ABD ve İsrail arasındaki savaş devam ederken Global Firepower 2026 askeri güç endeksinde ABD zirvede yer alırken Türkiye dünyanın en güçlü orduları arasında 9'uncu sırada yer aldı. İşte listede yer alan ilk 10 ülke...

GLOBAL FIREPOWER 2026 ENDEKSİ YAYIMLANDI


Dünya ordularının askeri kapasitesini karşılaştıran Global Firepower (GFP) 2026 endeksi açıklandı. Her yıl yayımlanan endeks; ülkelerin asker sayısı, hava ve deniz gücü, tank ve zırhlı araç kapasitesi, savunma bütçesi, lojistik altyapı ve askeri teknolojileri gibi 60'tan fazla kriteri değerlendirerek küresel askeri güç sıralamasını belirliyor. Bu yıl 145 ülkenin incelendiği listede ABD dünyanın en güçlü ordusu unvanını korurken, Rusya ikinci sırada yer aldı. Çin ise üçüncü sıradaki konumunu sürdürdü.

Türkiye en güçlü ordular arasında kaçıncı sırada?


Türkiye, 2026 endeksine göre İsrail (15. sıra) ve İran'ı (16. sıra) geride bırakarak Orta Doğu'nun 1 numaralı askeri gücü konumunu tescilledi. Türkiye dünyanın en güçlü orduları arasında 9'uncu sırada yer aldı.

ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİM LİSTEYİ YENİDEN GÜNDEME TAŞIDI


Global Firepower listesi, Orta Doğu'da artan gerilimle birlikte yeniden gündeme geldi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla yükselen tansiyon, bölgede geniş çaplı bir savaş ihtimalini tartışmaya açtı.Uzmanlar, çatışmaların büyümesi halinde dünyanın en güçlü ordularının askeri kapasitesi ve uluslararası ittifak dengelerinin daha da kritik hale gelebileceğini belirtiyor.

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI LİSTESİ

Dünya ordularının askeri kapasitesini karşılaştıran Global Firepower (GFP)'nin sıralaması şöyle:


1)ABD

2)Rusya

3)Çin

4)Hindistan

5)Güney Kore

6)Fransa

7)Japonya

8)Birleşik Krallık

9)Türkiye

10)İtalya


11)Brezilya


12)Almanya

13)Endonezya

14)Pakistan

15)İsrail

16)İran

17)Avustralya

18)İspanya

19)Mısır

20)Ukrayna









Türk Ordusunun Yükseliş Faktörleri

Yerli savunma sanayiindeki atılımlar (KAAN, KIZILELMA, İHA/SİHA operasyonel başarıları) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahip olduğu yüksek operasyonel tecrübe puanını yükselten temel etkenler oldu.

