Global Firepower, 145 ülkeyi 60'tan fazla kriter (askeri birim miktarı, finansal durum, lojistik kabiliyet ve coğrafya) üzerinden değerlendirerek PowerIndex (PwrIndx) puanlarını belirledi. İran, ABD ve İsrail arasındaki savaş devam ederken Global Firepower 2026 askeri güç endeksinde ABD zirvede yer alırken Türkiye dünyanın en güçlü orduları arasında 9'uncu sırada yer aldı. İşte listede yer alan ilk 10 ülke...
GLOBAL FIREPOWER 2026 ENDEKSİ YAYIMLANDI
Dünya ordularının askeri kapasitesini karşılaştıran Global Firepower (GFP) 2026 endeksi açıklandı. Her yıl yayımlanan endeks; ülkelerin asker sayısı, hava ve deniz gücü, tank ve zırhlı araç kapasitesi, savunma bütçesi, lojistik altyapı ve askeri teknolojileri gibi 60'tan fazla kriteri değerlendirerek küresel askeri güç sıralamasını belirliyor. Bu yıl 145 ülkenin incelendiği listede ABD dünyanın en güçlü ordusu unvanını korurken, Rusya ikinci sırada yer aldı. Çin ise üçüncü sıradaki konumunu sürdürdü.
Türkiye en güçlü ordular arasında kaçıncı sırada?
Türkiye, 2026 endeksine göre İsrail (15. sıra) ve İran'ı (16. sıra) geride bırakarak Orta Doğu'nun 1 numaralı askeri gücü konumunu tescilledi. Türkiye dünyanın en güçlü orduları arasında 9'uncu sırada yer aldı.
ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİM LİSTEYİ YENİDEN GÜNDEME TAŞIDI
Global Firepower listesi, Orta Doğu'da artan gerilimle birlikte yeniden gündeme geldi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla yükselen tansiyon, bölgede geniş çaplı bir savaş ihtimalini tartışmaya açtı.Uzmanlar, çatışmaların büyümesi halinde dünyanın en güçlü ordularının askeri kapasitesi ve uluslararası ittifak dengelerinin daha da kritik hale gelebileceğini belirtiyor.
İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI LİSTESİ
Dünya ordularının askeri kapasitesini karşılaştıran Global Firepower (GFP)'nin sıralaması şöyle:
1)ABD
2)Rusya
3)Çin
4)Hindistan
5)Güney Kore
6)Fransa
7)Japonya
8)Birleşik Krallık
9)Türkiye
10)İtalya
11)Brezilya
12)Almanya
13)Endonezya
14)Pakistan
15)İsrail
16)İran
17)Avustralya
18)İspanya
19)Mısır
20)Ukrayna
Türk Ordusunun Yükseliş Faktörleri
Yerli savunma sanayiindeki atılımlar (KAAN, KIZILELMA, İHA/SİHA operasyonel başarıları) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahip olduğu yüksek operasyonel tecrübe puanını yükselten temel etkenler oldu.