GLOBAL FIREPOWER 2026 ENDEKSİ YAYIMLANDI





Dünya ordularının askeri kapasitesini karşılaştıran Global Firepower (GFP) 2026 endeksi açıklandı. Her yıl yayımlanan endeks; ülkelerin asker sayısı, hava ve deniz gücü, tank ve zırhlı araç kapasitesi, savunma bütçesi, lojistik altyapı ve askeri teknolojileri gibi 60'tan fazla kriteri değerlendirerek küresel askeri güç sıralamasını belirliyor. Bu yıl 145 ülkenin incelendiği listede ABD dünyanın en güçlü ordusu unvanını korurken, Rusya ikinci sırada yer aldı. Çin ise üçüncü sıradaki konumunu sürdürdü.