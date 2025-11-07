Filistin destekçisi göstericiler Hamburg Limanı'nı kapattı: 'İsrail’e silah ihracatını durdurun'

Gösteriyi düzenleyen grubun sözcüsü Jule Fink, "Gazze ve Batı Şeria’da her gün tanık olduğumuz acılardan dehşete düşüyoruz. Fakat Filistinlilerin kendi geleceğini tayin hakkı için yapılan protestolar acımasızca bastırılıp sansürlenirken, Alman hükümeti aşırı sağcı İsrailli politikacılara kur yapıyor ve böylece savaş suçlarına ortak oluyor. Buna izin vermeyeceğiz. İşte bu yüzden bugün buradayız ve bu ölümcül taşımaları engelliyoruz" diye konuştu.