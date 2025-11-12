Yeni Şafak
Gazze'de geçici mezarlara defnedilen Filistinlilerin naaşları çıkarıldı

11:2112/11/2025, Çarşamba
AA
Gazze kentindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi’nde toprağa verilmiş Filistinlilerin naaşlarına ulaşıldı. İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden ve o dönemde kuşatma nedeniyle Şeyh Rıdvan Kliniği'nin bahçesine toplu defnedilen Filistinlilerin cenazeleri, resmi mezarlıklara taşınmak üzere sivil savunma ekipleri tarafından çıkarıldı. Bölge İsrail saldırıları sonucu ağır yıkıma uğramıştı.

#Gazze
#Filistin
#Han Yunus
