Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Gazze'deki mezarlıklarda ölüleri gömecek boş yer kalmadı

Gazze'deki mezarlıklarda ölüleri gömecek boş yer kalmadı

13:2518/10/2025, Cumartesi
G: 18/10/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber

İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin ardından, Katil İsrail'in saldırılarında ölen yakınlarını defnetmek isteyen Gazzeliler, boş mezar bulmakta zorlanıyor. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Cezayir Vakfı ve Türk Mezarlık'larında yeni alanlar eklendi. Evlerini yıkılan ve kalacak yer bulamayan Filistinliler, mezarlık çevresinde kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor.

Katil İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin ardından, İsrail saldırılarında ölen yakınlarını defnetmek isteyen Gazzeliler, boş mezar bulmakta zorlanıyor.

Evlerini yıkılan ve kalacak yer bulamayan Filistinliler, mezarlık çevresinde kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor.

#Gazze
#Hamas
#Filistin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kademeli emeklilik Meclis açıklamaları son durum: 2000-2008 arası sigortalılara erken emeklilik var mı?