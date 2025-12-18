Yeni Şafak
Gazze'deki Nuseyrat Kampı’nda yıkımın gölgesinde günlük yaşam: İnsani krizin gölgesinde yaşam mücadelesi veriyorlar

08:0518/12/2025, Perşembe
AA
Gazze Şeridi’nin orta kesiminde bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı’nda yaşayan Filistinliler, İsrail saldırılarının geride bıraktığı enkazın ortasında zorlu koşullar altında günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Temel ihtiyaçlardan yoksun kalan aileler, yıkılan evlerinin yakınında kurdukları derme çatma çadırlarda hayata tutunurken, soğuk hava koşullarıyla mücadele edebilmek için çadırlarının önünde ateş yakıyor. Kamptaki siviller, Gazze Şeridi’nde derinleşen insani krizin gölgesinde yaşam mücadelesi veriyor.

