Gazze'den çekilirken tanklarını bıraktılar: Gazzeliler İsrail'in araçlarını inceledi

İşgalci İsrail ordusunun Refah'tan çekilişi sırasında arkasında bıraktığı askeri araçlar görüntülendi. 15 aydır İsrail'in saldırılarına karşı mücadele eden Gazzeliler, hasar görmüş askeri araçları inceledi.
Hamas ile soykırımcı İsrail arasında Gazze'de sağlanan ateşkes sonrası İsrail güçleri Gazze Şeridi'nde işgal ettikleri birçok noktadan çekildi.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'tan da çekilen İsrail güçleri, hasar görmüş bazı askeri araçları bölgede bıraktı.
Filistinliler, İsrail'in bıraktığı askeri araçları inceledi.