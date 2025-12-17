Han Yunus’ta sağanak yağış: Engelli Filistinli ailenin çadırını su altında bıraktı

Gazze kentinin doğusundaki Zeytun bölgesinden ailesiyle birlikte Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine göç etmek zorunda kalan, engelli Filistinli eski esir İmad Ebu Zur’un yaşadığı çadır, kent merkezindeki Nemsevi bölgesinde etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle su altında kaldı. Ebu Zur ve ailesi, soğuk hava ve sel sularının ortasında yaşam mücadelesi veriyor.

1 /17

2 /17

3 /17

4 /17

5 /17

6 /17

7 /17

8 /17

9 /17

10 /17

11 /17

12 /17

13 /17

14 /17

15 /17

16 /17