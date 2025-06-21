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İsrail saldırısı ve ambargosu altında: Gazze'deki Filistinlilere yemek dağıtıldı

İsrail saldırısı ve ambargosu altında: Gazze'deki Filistinlilere yemek dağıtıldı

16:4621/06/2025, Saturday
AA
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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız ve yıkıcı saldırıları aralıksız sürerken, uygulanan tam ambargo nedeniyle bölgede derinleşen 'insani kriz' devam ediyor.

Gazze kentindeki Filistinlilere hayır kurumları tarafından yemek dağıtımı yapıldı.

Yemek alabilmek için aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli, izdiham oluşturdu.

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