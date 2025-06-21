İsrail saldırısı ve ambargosu altında: Gazze'deki Filistinlilere yemek dağıtıldı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız ve yıkıcı saldırıları aralıksız sürerken, uygulanan tam ambargo nedeniyle bölgede derinleşen 'insani kriz' devam ediyor.
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Gazze kentindeki Filistinlilere hayır kurumları tarafından yemek dağıtımı yapıldı.
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Yemek alabilmek için aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli, izdiham oluşturdu.
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