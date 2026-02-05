İtalya'yı karıştırmıştı: Roma’da tartışmalı fresk kaldırıldı

Başkentin merkezinde bulunan, geçmişi 4. yüzyıla dayanan bazilikada restorasyondan geçen fresklerden birindeki yüzün, Başbakan Meloni'ye olan aşırı benzerliği haberlere konu olduktan sonra tartışmalara yol açarken, bu freski görmek isteyen pek çok kişinin de kiliseyi ziyaret etmesine neden oldu.