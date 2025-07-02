New York'ta Filistin'e destek gösterisi düzenlendi: Göstericiler Federal Plaza'ya yürüdü

Protesto sırasında "Savaşa hayır", "Özgür Filistin, Özgür İran" ve "Soykırımı durdurun" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Filistin halkına destek sloganları attı. Aynı alanda toplanan İsrail yanlısı bir grup da karşı gösteri düzenledi. New York Polis Departmanı (NYPD), iki grup arasında gerginlik yaşanmaması için parkta geniş güvenlik önlemleri aldı. Yetkililer, protestoların barışçıl şekilde sona erdiğini, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.



