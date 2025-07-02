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New York'ta Filistin'e destek gösterisi düzenlendi: Göstericiler Federal Plaza'ya yürüdü

New York'ta Filistin'e destek gösterisi düzenlendi: Göstericiler Federal Plaza'ya yürüdü

09:412/07/2025, Çarşamba
AA
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ABD'nin New York kentinde bir grup gösterici, Filistin'e ve İran'a destek gösterisi düzenledi. Ellerinde Filistin bayrağı ve pankartlar taşıyarak Washington Square Park'ta toplanan göstericiler, İsrail'in Filistin'e ve İran'a yaptığı saldırıları kınayarak Federal Plaza'ya yürüdü.

ABD'nin New York kentinde, Manhattan'daki Washington Square Park'ta toplanan İran ve Filistin destekçileri, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu protesto etti. Göstericiler, Ortadoğu'da barış çağrısında bulunarak, Gazze'deki saldırıların sona ermesini istedi.


Protesto sırasında "Savaşa hayır", "Özgür Filistin, Özgür İran" ve "Soykırımı durdurun" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Filistin halkına destek sloganları attı. Aynı alanda toplanan İsrail yanlısı bir grup da karşı gösteri düzenledi. New York Polis Departmanı (NYPD), iki grup arasında gerginlik yaşanmaması için parkta geniş güvenlik önlemleri aldı. Yetkililer, protestoların barışçıl şekilde sona erdiğini, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.


Göstericiler, geçtiğimiz haftalarda İran, İsrail ve ABD arasında yaşanan "12 Gün Savaşı"na dikkat çekerek, bölgede yeni bir savaş riskinin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı. Filistin'de yaşanan sivil kayıpları ve insani krizi ön plana çıkaran grup, uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye çağırdı.


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