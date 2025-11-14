Yeni Şafak
Rusya'nın Kiev'e saldırısında en az 4 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

14:1614/11/2025, Cuma
Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’de 22’den fazla noktaya düzenlediği İHA saldırısının ardından İtfaiye ve Arama-Kurtarma ekipleri, Devlet Acil Servisi’ne bağlı Delta özel birimi, polis inceleme ekipleri, bomba imha uzmanları, psikologlar ve arama-kurtarma köpekleri bölgede çalışmalara devam ediyor.

Kiev’deki füze ve İHA saldırısının sonuçlarıyla mücadelede yaklaşık 300 kurtarma görevlisi ve 500 polis memuru görev alıyor.

İlk bulgulara göre en az 4 kişi hayatını kaybetti. İki çocuk ve hamile bir kadın dahil yaklaşık 30 kişi yaralandı.

