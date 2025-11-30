Rusya’nın Kiev’e yönelik saldırısında can kaybı 3'e yükseldi: 600 bin hanede elektrik kesintisi yaşandı

Ukrayna Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada ise söz konusu saldırının Kiev bölgesindeki elektrik enerji hattında kapsamlı hasara neden olduğu belirtilerek, "Başkent Kiev’de yaklaşık 500 bin, çevre bölgelerinde de 100 bin ve Harkov bölgesinde de yaklaşık 8 bin hanede elektrik kesintisi yaşandı" ifadeleri kullanıldı.



