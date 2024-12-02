Beyin dokusuna kan akışı durduğunda, sinir hücreleri birkaç dakika içinde ölmeye başlar. Bu nedenle felç belirtileri fark edildiğinde kişinin acilen sağlık kuruluşuna ulaştırılması gerekir. ABD'li uzman Dr. Eric Berg felcin erken tedavisinin kişinin hayatta kalma şansını arttırdığına ve inmeye bağlı oluşabilecek engel durumunu hafifleteceğine dikkat çekip, felcin erken uyarı işaretlerini tek tek anlattı. Bu belirtileri fark ederseniz acilen harekete geçin...
Bir felcin üç erken uyarı işareti vardır. Yüzünüzün bir tarafının sarkması ya da kollarınızdan veya bacaklarınızdan birini hareket ettirememeniz gibi... ABD'li uzman Dr. Eric Berg, felç geçirdiğinizi gösteren işaretler değil, erken belirtiler önemlidir diyerek dikkat edilmesi gereken uyarı işaretlerini tek tek anlattı.
Felç, beyinde bir kan pıhtısı oluşmasına neden olduğundan, yoğun bir basınç birikimi yaşarsınız ve bu durum şiddetli bir baş ağrısı olarak kendini gösterebilir.
Beyin sapını etkileyen beyindeki bir bölgede tıkanıklık varsa, çok mide bulantısı hissedebilir hatta kusabilirsiniz.
Sürekli hıçkırık erken bir belirti olabilir. Özellikle de göğüs ağrısıyla birlikte görülüyorsa bu belirtileri fark ettikten sonra 1 saat içinde acil servise gitmek çok önemli.
Bazı ilaçlar pıhtıyı çözebilir. Felci önlemek için, yeterli miktarda tokoferol formunda E vitamini almak, düzenli olarak magnezyum almak ve düşük karbonhidratlı bir diyet uygulamak önemlidir.
İnmenin erken tanınması için yüz, kollar ve konuşma hızlıca değerlendirilir. Bu test akılda kalması için ingilizce FAST (çabuk) şeklinde kodlanmıştır.
Face (Yüz): Kişiden gülümsemesini isteyin. Yüzün bir yarısı donuk kalıyor mu bakın. Yüzün kayması, yüzün bir yarısının aşağı sarkması veya ağız kenarından salya akması inme belirtisidir.
Arms (Kollar): Kişiden her iki kolunu kaldırmasını isteyin. Bir kol aşağıda kalıyor mu? Kolun veya bacağın güçsüzleşmesi, bir şeyleri tutamamak, ayağı kaldıramamak, aniden kol veya bacakta hissizlik gelişmesi, kolun veya bacağın kendimize ait değilmiş gibi hissedilmesi inme belirtisidir.
Speech (Konuşma): Kişiden kısa bir cümle söylemesini isteyin. Peltek veya garip mi konuşuyor? Konuşma bozukluğu, birden konuşmanın değişmesi, dilin ağza dolanması ve anlaşılmaz konuşmak inme belirtisidir.
Time (Zaman): Eğer bu belirtilerden en az biri varsa zaman kaybetmeden 112’yi arayın.