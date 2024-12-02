Bir felcin üç erken uyarı işareti vardır. Yüzünüzün bir tarafının sarkması ya da kollarınızdan veya bacaklarınızdan birini hareket ettirememeniz gibi... ABD'li uzman Dr. Eric Berg, felç geçirdiğinizi gösteren işaretler değil, erken belirtiler önemlidir diyerek dikkat edilmesi gereken uyarı işaretlerini tek tek anlattı.











