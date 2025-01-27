Silikon Vadisi'nde 'Diyanet Ertuğrul Gazi Camisi' ibadete açıldı

Caminin yapım sürecinin birlik ve beraberliği gerektirdiğini, çok duygusal olduğunu ve bu amaç için bir avuç insanla yola çıkıldığını söyleyen Al, caminin öyküsünü Ertuğrul Gazi'nin hikayesine ve o zamanın coğrafyasında bir avuç alperenin yola çıkarak dünyayı bu noktaya getirişine benzetmeleri nedeniyle bu ismi seçtiklerini anlattı.