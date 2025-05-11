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Susuzluğun fotoğrafı: İsrail saldırıları altındaki Gazze'de su krizi devam ediyor

Susuzluğun fotoğrafı: İsrail saldırıları altındaki Gazze'de su krizi devam ediyor

18:5611/05/2025, Pazar
G: 11/05/2025, Pazar
AA
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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız ve yıkıcı saldırıları aralıksız sürerken, uygulanan tam ambargo nedeniyle bölgede derinleşen 'insani kriz' devam ediyor. Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus ketindeki Filistinliler, tankerlerle dağıtılan suyu bidonlara doldurarak günlük su ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız ve yıkıcı saldırıları aralıksız sürerken, uygulanan tam ambargo nedeniyle bölgede derinleşen 'insani kriz' devam ediyor.

 Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus ketindeki Filistinliler, tankerlerle dağıtılan suyu bidonlara doldurarak günlük su ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

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