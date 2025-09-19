Topraktan ceset fışkırıyor: Suriye'nin başkenti Şam'da tespit edilen toplu mezardan 75 ceset daha çıkarıldı

13 yıl önce devrik Baas rejimi güçlerince alıkonulan 15 yaşındaki oğlunu arayan Ayşe Derviş, "Oğlumu arıyorum. Üzerinde siyah pantolon ve zeytin yeşili bir kazak vardı. Mezarda oğluma ait olabileceğini düşündüğüm kıyafetler gördüm. Onu bulmak için geldim ama henüz bekliyoruz." dedi.







