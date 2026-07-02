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Akaryakıta bir indirim daha geliyor: Bu gece yarısı tabelalar değişecek işte il il güncel benzin motorin LPG fiyatları

Akaryakıta bir indirim daha geliyor: Bu gece yarısı tabelalar değişecek işte il il güncel benzin motorin LPG fiyatları

11:272/07/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Küresel piyasalarda brent petrol varil fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt istasyonlarındaki tabelaları doğrudan etkilemeyi sürdürüyor. Son dönemde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tırmanan jeopolitik gerilimin yatışma eğilimi göstermesi, küresel ölçekte piyasalara olumlu yansıdı ve enerji piyasalarında düşüş trendinin önünü açtı. Maliyet hesaplaması yapan araç sahiplerinin gözü kulağı bir süredir uluslararası piyasalardan gelecek sinyallere çevrilmişken, yaşanan bu küresel yumuşama iç piyasadaki fiyatlamaları da hareketlendirdi. Gece yarısı itibarıyla pompadaki tabelalarda yeni bir güncelleme yapılması beklenirken, sürücüler de büyükşehirlerdeki son durumu ve fiyat listelerini yakından takip ediyor. İşte piyasalardaki son gelişmeler ve şehir şehir akaryakıt fiyatlarındaki son durum…

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının savaş sonrası dönemin en düşük seviyelerine gerilemesi, araç sahiplerini sevindirecek yeni bir indirim haberini beraberinde getirdi. Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere pompa fiyatlarında önemli bir güncelleme bekleniyor.

Orta Doğu'daki tansiyonun düşmesi fiyatları aşağı çekti

Bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan çatışmaların etkisiyle varil fiyatı 120 dolara kadar fırlayan brent petrol, bölgedeki jeopolitik tansiyonun yatışmasıyla birlikte hızla geri çekildi. Savaş sonrasındaki süreçte piyasaların durulması, brent petrolün varil fiyatını 70 dolar seviyelerine kadar indirdi. Küresel çaptaki bu dip seviye, doğrudan iç piyasadaki akaryakıt tabelalarına yeni bir indirim ihtimali olarak yansıdı.


Otogaz kullanıcılarına gece yarısı müjdesi

Sektör kaynaklarından edinilen son bilgilere göre, uluslararası piyasalardaki bu gevşeme bu kez LPG kullanıcılarının yüzünü güldürecek. Bu gece yarısından itibaren devreye girecek olan yeni güncellemeyle birlikte otogazın litre fiyatında 93 kuruşluk bir gerileme yaşanacak. Beklenen bu düşüşle beraber otogazın litre fiyatının, illere ve bayilere göre ufak farklılıklar göstermekle birlikte, ortalama 30 ile 31 lira bandına inmesi öngörülüyor.

Üç büyüşehirde tabelalar yeniden değişecek

İndirimin ardından büyükşehirlerdeki güncel pompa fiyatları da belli oldu. İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litresi 62.29 lira ve motorin 64.57 lira seviyelerinden işlem görürken, yeni indirimle birlikte otogaz 31.99 lira düzeyine inecek. İstanbul Anadolu Yakası'nda ise benzin 62.11 lira, motorin 64.39 lira ve otogaz 31.39 lira olarak fiyatlanıyor. Başkent Ankara'da sürücüler benzini 63.23 lira, motorini 65.64 lira ve otogazı 31.97 lira üzerinden temin edebilecek. İzmir'deki güncel tabloya bakıldığında da benzinin 63.50 lira, motorinin 65.92 lira ve otogazın 31.79 lira olarak tabelalara yansıdığı görülüyor.


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