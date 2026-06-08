Küresel ekonomik gelişmeler ve iç piyasadaki hareketlilikle birlikte yatırımcıların en güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatlarında yeni haftanın ilk işlem günü rakamları netleşti. 8 Haziran 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla serbest piyasada gram altın, çeyrek altın, yarım, tam, cumhuriyet ve reşat altını alım-satım seviyeleri belirlendi. İşte 8 Haziran 2026 gram altın fiyatları...

1 /8 Geçtiğimiz haftanın son işlem gününe 6.592 lira seviyesinde başlamasının ardından düşüşünü sürdüren Gram altın yeni haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Gram altın 6500 liranın altına geriledi. Peki Gram-Çeyrek altın ne kadar? İşte 8 Haziran Pazartesi altın fiyatları takip ekranı...

2 /8 ALTIN FİYATLARI 8 HAZİRAN GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.390,48 TL

SATIŞ: 6.391,41 TL

3 /8 ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 10.368,63 TL

SATIŞ: 10.607,62 TL

4 /8 YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 20.672,45 TL SATIŞ: 21.215,23 TL

5 /8 TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 42.019,00 TL SATIŞ: 42.332,00 TL

6 /8 CUMHURİYET ALTIN FİYATI

ALIŞ: 42.971,00 TL SATIŞ: 43.638,00 TL

7 /8 ONS ALTIN FİYATI

ALIŞ: $4.314,67 SATIŞ: $4.315,28