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Altın geriledi! Gram-çeyrek altın ne kadar oldu? 8 Haziran altın fiyatları CANLI takip ekranı

Altın geriledi! Gram-çeyrek altın ne kadar oldu? 8 Haziran altın fiyatları CANLI takip ekranı

09:288/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Küresel ekonomik gelişmeler ve iç piyasadaki hareketlilikle birlikte yatırımcıların en güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatlarında yeni haftanın ilk işlem günü rakamları netleşti. 8 Haziran 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla serbest piyasada gram altın, çeyrek altın, yarım, tam, cumhuriyet ve reşat altını alım-satım seviyeleri belirlendi. İşte 8 Haziran 2026 gram altın fiyatları...

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününe 6.592 lira seviyesinde başlamasının ardından düşüşünü sürdüren Gram altın yeni haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Gram altın 6500 liranın altına geriledi. Peki Gram-Çeyrek altın ne kadar? İşte 8 Haziran Pazartesi altın fiyatları takip ekranı...

ALTIN FİYATLARI 8 HAZİRAN

GRAM ALTIN FİYATI


ALIŞ: 6.390,48 TL


SATIŞ: 6.391,41 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI


ALIŞ: 10.368,63 TL


SATIŞ: 10.607,62 TL

YARIM ALTIN FİYATI


ALIŞ: 20.672,45 TL

SATIŞ: 21.215,23 TL

TAM ALTIN FİYATI


ALIŞ: 42.019,00 TL

SATIŞ: 42.332,00 TL

CUMHURİYET ALTIN FİYATI


ALIŞ: 42.971,00 TL

SATIŞ: 43.638,00 TL

ONS ALTIN FİYATI


ALIŞ: $4.314,67

SATIŞ: $4.315,28

ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

#altın
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