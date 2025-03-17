Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ile New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 10 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 970 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.