Bayraktar TB3 TCG Anadolu'da 100 sortiyi tamamladı

Bu testte lazerle hedefleme görevini havada bulunan Bayraktar TB2 SİHA üstlenmiş, böylece havada iki farklı SİHA'nın koordineli gerçekleştirdiği lazerle işaretleme ve hedefe angajman yeteneği de başarılı bir şekilde sergilenmişti.





Bugüne kadar İHA-122'nin yanı sıra milli mühimmatlar MAM-T ve MAM-L ile başarılı atışlar gerçekleştiren Bayraktar TB3, TEI tarafından yerli geliştirilen PD-170 motoruyla 25 Haziran 2024'te 36 bin 310 fit irtifaya ulaşarak önemli bir başarıya ulaştı.