Tasarım ve donanım özellikleri





Yeni Logan, markanın güncel tasarım dilini taşıyan piksel desenli ön ızgara ve ters “T” formundaki far imzasıyla geliyor. Modelin Expression ve Journey donanım paketlerinde 16 inç jant, otomatik klima ve köpek balığı anteni standart olarak sunuluyor.





Araçta ayrıca:





10 inç “My Dacia” multimedya ekranı

7 inç dijital gösterge paneli

Kör nokta uyarı sistemi

Kablosuz şarj

Çok açılı kamera

Elektrikli katlanabilir yan aynalar

“YouClip” modüler bağlantı sistemi





gibi donanımlar yer alıyor.





Yeni Logan’ın bagaj hacmi 628 litre olarak açıklanırken, arka koltukların katlanmasıyla bu hacim 1666 litreye kadar çıkabiliyor.