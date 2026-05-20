Dacia Logan Türkiye’de yeniden satışa çıkıyor
Romanya merkezli otomobil markası Dacia, 13 yıl aradan sonra sedan modeli Logan’ı yeniden Türkiye pazarına getiriyor. Şirketin açıklamasına göre yeni Dacia Logan, 1 Haziran itibarıyla lansmana özel 1 milyon 580 bin liralık fiyatla satışa sunulacak.
Marka, yenilenen ürün ailesinde Logan’ın yanı sıra Sandero, Sandero Stepway ve Jogger modellerini de güncelledi. Yeni ürün gamında ekonomik yakıt tüketimi, ulaşılabilir sahip olma maliyeti ve sürüş konforu öne çıkarılıyor.
Yeni Logan’ın motor seçenekleri açıklandı
Yeni Dacia Logan, Türkiye’de iki farklı motor ve şanzıman seçeneğiyle kullanıcılarla buluşacak.
Motor seçenekleri şöyle:
1,2 litrelik 3 silindirli turbo beslemeli Eco-G 120 motor
197 Nm tork ve 120 beygir güç
Çift kavramalı EDC otomatik şanzıman
Çift yakıt teknolojisi (benzin-LPG)
Diğer seçenek ise:
1,0 litrelik 3 silindirli turbo benzinli TCe 100 motor
200 Nm tork ve 100 beygir güç
6 ileri manuel şanzıman
Tasarım ve donanım özellikleri
Yeni Logan, markanın güncel tasarım dilini taşıyan piksel desenli ön ızgara ve ters “T” formundaki far imzasıyla geliyor. Modelin Expression ve Journey donanım paketlerinde 16 inç jant, otomatik klima ve köpek balığı anteni standart olarak sunuluyor.
Araçta ayrıca:
10 inç “My Dacia” multimedya ekranı
7 inç dijital gösterge paneli
Kör nokta uyarı sistemi
Kablosuz şarj
Çok açılı kamera
Elektrikli katlanabilir yan aynalar
“YouClip” modüler bağlantı sistemi
gibi donanımlar yer alıyor.
Yeni Logan’ın bagaj hacmi 628 litre olarak açıklanırken, arka koltukların katlanmasıyla bu hacim 1666 litreye kadar çıkabiliyor.
Güvenlik sistemleri dikkat çekiyor
Modelde Avrupa güvenlik standartlarına uygun sürüş destek sistemleri de bulunuyor. Araçta otomatik acil durum freni, sürücü dikkat uyarısı ile yaya, motosikletli ve bisikletli algılama özellikleri sunuluyor.
LPG’li motorlarda menzil 1500 kilometreye çıktı
Dacia’nın yeni Sandero Stepway, Jogger ve Logan modellerinde sunduğu Eco-G 120 motor seçeneği, LPG ve otomatik şanzımanı bir araya getiriyor.
Şirket açıklamasına göre LPG depo kapasitesi 40 litreden 50 litreye çıkarıldı. Böylece araçların toplam menzili yaklaşık 1500 kilometreye ulaşıyor.
Dacia’dan 7 yıl garanti vurgusu
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahaettin Tatoğlu, 2026’nın Dacia açısından önemli bir yıl olacağını belirtti.
Tatoğlu, yılın ilk çeyreğinde Sandero, Sandero Stepway ve Jogger modellerinin yenilenen versiyonlarının pazara sunulduğunu aktararak, haziran ayında Logan modelinin de satışa çıkacağını ifade etti.
Tatoğlu açıklamasında, Dacia’nın yeni ürün stratejisiyle daha geniş kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedeflediğini ve 7 yıl garanti süresiyle marka güvenilirliğini güçlendirmeyi amaçladıklarını kaydetti.