Diyarbakır'da meslek lisesi 3 yılda 50 milyon lirayı aşkın ciro yaptı

Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde moda tasarım, metal, tekstil, inşaat, kimya, elektrik-elektronik ve bilişim teknolojileri alanındaki atölyelerde eğitim alan öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde yürütülen üretim faaliyetleriyle hem mesleğin inceliklerini öğreniyor hem de gelir elde ederek ülke ekonomisine katkı sağlıyor.





Üretim süreçlerine aktif olarak katılan öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak geliştiriyor, elde edilen gelirden aldıkları payla aile ekonomilerine katkıda bulunuyor.