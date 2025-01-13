Dünyanın en güçlü 10 İHA'sı belli oldu: Listeye Türkiye damga vurdu

Savunma Sanayisindeki başarılarıyla adını tüm dünyaya duyuran Türkiye, hava araçları ve İHA konusundaki kabiliyetini bir kez daha kanıtladı. ABD merkezli Global Firepower şirketinin yaptığı araştırmada İHA'ların yükseklik kabiliyetleri, silah yetenekleri ve ekipman taşıma kapasitesi gibi faktörler göz önünde bulundurulurken, dünyanın en güçlü insansız hava araçlarına (İHA) sahip ülkeler listesi açıklandı. Savaşın seyrini değiştirebilecek özellikteki 10 İHA sıralamasına Türkiye 3 büyük deviyle damga vurdu. İşte dünyanın en güçlü 10 İHA'sı ve Türkiye sıralaması...

1 /10 Üç Türk devi listede Havacılık teknolojilerinde önemli atılımlar gerçekleştiren Türk savunma sanayisinin en somut örneklerinden biri de yüksek irtifa İHA projeleri oldu. Türkiye’nin üç teknoloji harikası İHA’sı, uluslararası arenada dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.



2 /10 10. Anka-S - Türkiye

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. tarafından geliştirilen ve uydudan kontrol kabiliyetiyle görüş hattı ötesinde, gece ve gündüz şartlarında otonom uçuş ve seyrüsefer yapabilen ilk insansız hava aracı listenin 10'uncu sırasında yer alıyor.

▪30.000 ft irtifa ▪200 kg faydalı yük kapasitesi ▪24 saat uçuş süresi ▪Uydu bağlantılı kontrol sistemi



3 /10 9. Orion: Rusya

Rusya'nın Orion İHA'sı ve Kh-BPLA anti-tank füzelerinin kombinasyonu, Rus ordusunun savaş alanı stratejisine dair önemli ipuçları sunuyor.

▪24 saat uçuş süresi ▪200 kg taşıma kapasitesi ▪200 km/saat seyir hızı ▪7.5 km operasyonel uçuş irtifası

4 /10 8. TB2 Bayraktar: Türkiye Türk savunma sanayisi ürünü Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA), dünyanın en fazla ülkeye satılan SİHA’sı olarak Türkiye’nin bu alandaki bayrak taşıyıcısı haline geldi.



﻿﻿▪16,000 ft operasyonel irtifa ▪27 saat uçuş süresi ▪150 kg faydalı yük ▪Tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemi





5 /10 7. Avenger (ABD) Radara yakalanmayan tasarımla dikkat çekiyor. Özellikler: 50.000 feet irtifa 20 saat uçuş süresi



6 /10 6. Wing Loong II (Çin) 12 mühimmat taşıma kapasitesine sahip. Özellikler: 32 saat havada kalma 9.000 metre irtifa



7 /10 4. CH-5 Rainbow (Çin) 1.200 kg taşıma kapasitesine sahip. Özellikler: 20 saat uçuş süresi 4.000 km menzil



8 /10 3. Bayraktar Akıncı (Türkiye) Baykar Teknoloji tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı gelişmiş özellikleri ve üstün görev performansıyla adını tüm dünyaya duyurdu.

Özellikler: 40.000 feet irtifa 24 saat uçuş süresi 1.350 kg taşıma kapasitesi.

9 /10 2. MQ-9 Reaper (ABD) 1.700 kg taşıma kapasitesine sahip. Özellikler: 50.000 feet irtifa 27 saat uçuş süresi

