Global Firepower 2026 verilerine göre dünyanın en büyük savaş tankı filolarına sahip ülkeler listesi güncellendi! Savunma sanayiinde çığır açan Türkiye, birçok Avrupa devini geride bırakarak tarihi bir başarıya imza attı. Hangi ülkenin kaç tane savaş tankı var? Türkiye kaçıncı sırada? İşte detaylar.

1 /37 Dünya genelindeki jeopolitik fay hatlarının hareketlendiği ve savunma harcamalarının rekor kırdığı bir dönemde, orduların "kara gücü" karnesi niteliğindeki Global Firepower 2026 raporu nihayet yayımlandı. Global Firepower 2026 raporuna göre zirvede kim var? Türkiye kaçıncı sırada? İşte operasyonel gücüyle dikkat çeken o dev liste...

2 /37 Dünyanın en güçlü savaş tankları 2026 listesi

3 /37 100 - PORTEKİZ ( 34 TANK )

5 /37 97 - DANİMARKA ( 44 TANK )

6 /37 96 - SLOVAKYA ( 45 TANK )

7 /37 95 - BOTSVANA ( 45 TANK )

8 /37 94 - BOSNA HERSEK ( 45 TANK )

9 /37 93 - AVUSTRALYA ( 46 TANK )

10 /37 92 - MALEZYA ( 48 TANK )

11 /37 91 - MORİTANYA ( 51 TANK )

12 /37 90 - SLOVENYA ( 54 TANK )

13 /37 89 - BOLİVYA ( 54 TANK )

14 /37 88 - LİBYA ( 55 TANK )

15 /37 87 - HIRVATİSTAN ( 55 TANK )

16 /37 86 - AVUSTURYA ( 56 TANK )

17 /37 85 - ZİMBABVE ( 60 TANK )

18 /37 84 - MOZAMBİK ( 60 TANK )

19 /37 83 - KONGO CUMHURİYETİ ( 61 TANK )

20 /37 82 - URUGUAY ( 62 TANK )

81 - KATAR ( 62 TANK )

80 - KANADA ( 74 TANK )

79 - ZAMBİYA ( 75 TANK )

78 - SRİ LANKA ( 87 TANK )

77 - ÇAD ( 90 TANK )











































































































































































































21 /37 76 - ERMENİSTAN ( 109 TANK ) 75 - İSVEÇ ( 110 TANK ) 74 - GÜNEY SUDAN ( 122 TANK ) 73 - GEORGİA ( 132 TANK ) 72 - İSVİÇRE ( 134 TANK ) 71 - TUNUS ( 145 TANK ) 70 - ERİTRE ( 148 TANK ) 69 - BAHREYN ( 150 TANK ) 68 - LAOS ( 160 TANK ) 67 - SURİYE ( 168 TANK ) 66 - SİNGAPUR ( 170 TANK )





22 /37 65 - NİKARAGUA ( 186 TANK ) 64 - KENYA ( 188 TANK ) 63 - KÜBA ( 194 TANK ) 62 - TANZANYA ( 200 TANK ) 61 - FİNLANDİYA ( 200 TANK ) 60 - EKVADOR ( 202 TANK ) 59 - İTALYA ( 203 TANK ) 58 - DEMOKTARİK KONGO CUMHURİYETİ ( 212 TANK ) 57 - KIRGIZİSTAN ( 215 TANK ) 56 - MACARİSTAN ( 220 TANK ) 55 - SIRBİSTAN ( 242 TANK ) 54 - GÜNEY AFRİKA ( 248 TANK ) 53 - UGANDA ( 259 TANK ) 52 - UMMAN ( 264 TANK ) 51 - VENEZUELA ( 282 TANK )



23 /37 50 - BİRLEŞİK KRALLIK ( 288 TANK ) 49 - BREZİLYA ( 294 TANK ) 48 - ALMANYA ( 296 TANK ) 47 - İSPANYA ( 298 TANK ) 46 - ANGOLA ( 319 TANK ) 45 - BANGLADEŞ ( 320 TANK )



24 /37 44 - NİJERYA ( 330 TANK ) 43 - ENDONEZYA ( 331 TANK ) 42 - LÜBNAN ( 334 TANK ) 41 - BULGARİSTAN ( 334 TANK ) 40 - ETİYOPYA ( 338 TANK ) 39 - KAZAKİSTAN ( 353 TANK ) 38 - BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ ( 354 TANK ) 37 - PERU ( 355 TANK )







25 /37 36 - ARJANTİN ( 362 TANK ) 35 - KUVEYT ( 367 TANK ) 34 - ŞİLİ ( 386 TANK ) 33 - MOĞOLİSTAN ( 420 TANK ) 32 - FRANSA ( 427 TANK )



26 /37 31 - ROMANYA ( 451 TANK ) 30 - ÖZBEKİSTAN ( 470 TANK ) 29 - KAMBOÇYA ( 520 TANK ) 28 - BELARUS ( 577 TANK ) 27 - TÜRKMENİSTAN ( 654 TANK ) 26 - JAPONYA ( 734 TANK ) 25 - TAYLAND ( 744 TANK )









































































































27 /37 24 - POLONYA ( 798 TANK ) 23 - MYANMAR ( 1040 TANK ) 22 - SUDAN ( 1055 TANK ) 21 - SUUDİ ARABİSTAN ( 1085 TANK ) 20 - TAYVAN ( 1090 TANK ) 19 - UKRAYNA ( 1121 TANK ) 18 - IRAK ( 1188 TANK ) 17 - İSRAİL ( 1300 TANK ) 16 - YUNANİSTAN ( 1344 TANK ) 15 - FAS ( 1346 TANK ) 14 - AZERBAYCAN ( 1354 TANK ) 13 - CEZAYİR ( 1485 TANK ) 12 - ÜRDÜN ( 1508 TANK ) 11 - GÜNEY KORE ( 1831 TANK )































































































































































































28 /37 10 - VİETNAM ( 1999 TANK )



































































































29 /37 9 - TÜRKİYE ( 2284 TANK )























30 /37 8 - İRAN ( 2675 TANK )

















31 /37 7 - PAKİSTAN ( 2677 TANK )















32 /37 6 - MISIR ( 3620 TANK )













33 /37 5 - HİNDİSTAN ( 3913 TANK )









34 /37 4 - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ( 4666 TANK )











35 /37 3 - KUZEY KORE ( 4895 TANK )











36 /37 2 - RUSYA ( 5630 TANK )



