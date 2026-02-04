Emeklilerin fark ödemesi bugün yapılacak: İşte SSK ve Bağ-Kur tahsis numarasına göre ödeme takvimi

En düşük emekli maaşının 20 bin TL’ye yükseltilmesine ilişkin teklif Meclis’ten geçti. SGK, 3 bin 119 TL’lik fark ödemelerini bugün hesaplara yatıracak. Yüzde 18,4 zamla en düşük emekli aylığı 16.881 TL’den 20 bin TL’ye çıkarıldı. İşte SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin tahsis numarasına göre maaş ödeme günleri.
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor... SGK'nın sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamayla, emekli maaşlarındaki artıştan kaynaklanan fark tutarlarının ödeme takvimini duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre, Ocak 2026 itibarıyla 16 bin 881 lira olan alt sınır emekli aylığı 20 bin liraya yükseltildi. Bu düzenleme kapsamında, emeklilere ve hak sahiplerine toplamda yaklaşık 11,4 milyar lira tutarında fark ödemesi gerçekleştirilecek.
Ödemeler banka ve PTT şubelerinden yapılacak
Açıklamada, ödemelerin hak sahiplerinin mevcut maaşlarını aldıkları kanallar üzerinden yapılacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Emeklilerimiz ve hak sahipleri, fark tutarlarını gelir/aylık aldıkları banka veya PTT şubelerinden 4 Şubat 2026 tarihinde tahsil edebileceklerdir. Tüm emeklilerimize hayırlı olsun"
4A SSK EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME GÜNLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞKUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TAKVİMİ
Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanların maaş ödemeleri her ayın 25’inde yapılacak.
Son iki hanesi 1 ve 3 olan emeklilerin ödemeleri her ayın 26’sında gerçekleştiriliyor.
Tahsis numarasının son iki hanesi 4, 6 ve 8 olan Bağ-Kur emeklilerine maaşları her ayın 27’sinde yatırılacak.
Bağ-Kur emeklileri için son ödeme günü ise her ayın 28’i olarak uygulanıyor; tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar bu kapsamda yer alıyor.