Emeklilerin fark ödemesi bugün yapılacak: İşte SSK ve Bağ-Kur tahsis numarasına göre ödeme takvimi

4B BAĞKUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TAKVİMİ

Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanların maaş ödemeleri her ayın 25’inde yapılacak.

Son iki hanesi 1 ve 3 olan emeklilerin ödemeleri her ayın 26’sında gerçekleştiriliyor.

Tahsis numarasının son iki hanesi 4, 6 ve 8 olan Bağ-Kur emeklilerine maaşları her ayın 27’sinde yatırılacak.

Bağ-Kur emeklileri için son ödeme günü ise her ayın 28’i olarak uygulanıyor; tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar bu kapsamda yer alıyor.