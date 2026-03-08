Gram altın 10 bin, çeyrek 14 bin lira olacak! Altın borcu olanlar dikkat: Uzman isim bombayı patlattı

Altın borcu olanlar dikkat!





''Şimdi altın borcu olanlar var. Altın yatırımı için bekleyenler var. Düğün yapacak olanlar var. Kaygılı bir şekilde ekranlarda savaşı izlemeye devam ediyorlar" diyen Memiş, "Bizim en büyük şansımız Türkiye'nin dış politika tarafında çok güzel bir politika izlemesi. Şu anda biz bu savaştan etkilenmiyoruz ancak dışarısı böyle yangın yeriyken altın fiyatlarının düşüşünü beklemek biraz yanlış olabilir. O yüzden savaşta ateşkes haberiyle birlikte tekrar altın tarafında yükselişlerin kaçınılmaz olma ihtimali güçlü' ifadelerini kullandı.



