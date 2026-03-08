Yeni Şafak
Gram altın 10 bin, çeyrek 14 bin lira olacak! Altın borcu olanlar dikkat: Uzman isim bombayı patlattı

12:408/03/2026, Pazar
Yeni Şafak
Altın fiyatları fırlayabilir! Son dönemde fiyatlardaki sert dalgalanmalar, yatırımcıların ve altın borcu olanların radarına girdi. Ünlü para politikası uzmanı, gram altının 10 bin TL’ye çeyrek altının ise 14 bin TL seviyelerine yükselebileceğini açıkladı ve borcu olanlara kritik uyarılarda bulundu. Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Altın piyasasında yaşanan son gelişmeler ve uzman yorumları haberimizde…

Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?


Altın ve Para Politikaları Uzmanı İslam Memiş, savaş ortamında altın piyasasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Memiş, çatışmaların devam ettiği süreçte gelecek olası bir ateşkes haberinin altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketi tetikleyebileceğini ifade etti.


Altın fiyatları kritik eşikte! Savaş ve ateşkes altını uçurabilir. Borçlular ve yatırımcılar alarmda!


Altın borcu olanlar dikkat!


''Şimdi altın borcu olanlar var. Altın yatırımı için bekleyenler var. Düğün yapacak olanlar var. Kaygılı bir şekilde ekranlarda savaşı izlemeye devam ediyorlar" diyen Memiş, "Bizim en büyük şansımız Türkiye'nin dış politika tarafında çok güzel bir politika izlemesi. Şu anda biz bu savaştan etkilenmiyoruz ancak dışarısı böyle yangın yeriyken altın fiyatlarının düşüşünü beklemek biraz yanlış olabilir. O yüzden savaşta ateşkes haberiyle birlikte tekrar altın tarafında yükselişlerin kaçınılmaz olma ihtimali güçlü' ifadelerini kullandı.


Gram altın 10 bin lira olacak


Memiş, ''Bu yıl ortasına kadar onsta 6 bin dolar, gramda 10 bin lira. Burada bir revize güncelleme yapmadık. Yine yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor'' açıklamasında bulundu.

Çeyrek altın fiyatı 14 bin TL'ye yükselecek


Gram altının fiyatının 10 bin TL'ye yükselmesiyle çeyrek altın fiyatı ise 14 bin TL seviyelerine yükselecek.

GRAM ALTIN

ALIŞ: 7.301,06 TL

SATIŞ: 7.301,96 TL


ÇEYREK ALTIN


ALIŞ: 12.156,00 TL

SATIŞ: 12.273,00 TL

CUMHURİYET ALTINI


ALIŞ: 49.538,00 TL

SATIŞ: 50.278,00 TL

TAM ALTIN


ALIŞ: 48.475,00 TL

SATIŞ: 48.853,00 TL

22 AYAR BİLEZİK


ALIŞ: 6.784,48 TL

SATIŞ: 7.095,16 TL

