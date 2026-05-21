Mavi Vatan’da tarihi anlar: EFES-2026 Tatbikatı’nın gündüz safhası başladı

Türkiye’nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığı’nın sevk ve idaresinde dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla icra edilen EFES-2026 Birleşik, Müşterek, Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı devam ediyor. Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü’nün gündüz safhası, TB-3 Silahlı İnsansız Hava Aracı’nın (SİHA) TCG Anadolu gemisinden kalkış yapmasıyla start aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da teşrif edeceği İzmir’in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi’nde düzenlenen Seçkin Gözlemci Günü’nün gündüz safhası, geniş çaplı bir katılımla gerçekleştiriliyor.
Sahadaki faaliyetlere, milli unsurlarla birlikte 50 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların yer aldığı 10 binden fazla personel katılıyor.
Öte yandan, EFES-2026 Birleşik, Müşterek, Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı’nın nefes kesen gece safhası dün gece saatlerinde başarıyla tamamlanmıştı. Gündüz safhası ise planlanan senaryolar dahilinde sürüyor.