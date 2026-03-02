Metrekareye 413 kilogram yağış düştü: Gaziantep’te 'yeşil altın' için yüksek rekolte beklentisi

"FISTIK KALİTEMİZ DE YÜKSEK OLACAK"





Gaziantep Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Cuma Yiğit de “2026 yılı yağışlarımız halen devam etmekte. Çiftçilerimiz son 4-5 yıldır bu yağışları görmemişti. Kar ve yağmurlar çok güzel yağdı. Özellikle fıstık ağaçlarımız kuraklıktan çok aşırı etkileniyordu. Fıstığın bir yıl ‘var yılı’ olur, bir yıl ‘yok yılı’ olur. Fıstıkta bir sene öncesinden göz doğar. Geçen yıl fıstıkta yok yılımızdı. Bu yıl var yılımız olmasına rağmen göz doğmadı fıstıklar çalışmadı. Geçen yıl ağaçlar ürettiği fıstıklarının içini dolduramadı. Çünkü kuraklık etkili olmuştu. Bu sene bu yağışların ardından fıstık ağaçlarımız etkisini gösterir. 2026 yılı fıstıkta var yılımızdı ama geçen yıl kuraklıktan dolayı göz doğmadı. Bundan dolayı da fıstığımız beklentimizden az olur. Bu yıl kalite yüksek olur. Bu seneki yoğun yağışların verimini ise önümüzdeki yıl görürüz” diye konuştu.