Otomobil alacaklar dikkat: En fazla tercih edilen renk belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Trafiğe kasımda 183 bin 172 aracın kaydı yapılırken, 5 bin 21 aracın kaydı silindi, böylece trafikteki toplam araç sayısı 178 bin 151 arttı. Peki otomobilde en fazla tercih edilen renk hangisi oldu?

1 /10 Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 40,2'si gri,

Adet: 391.698

2 /10

yüzde 24,9'u beyaz,

Adet: 242.097



3 /10

yüzde 13,3'ü siyah,

Adet: 129.313



4 /10

yüzde 11,6'sı mavi,

Adet: 113.099

5 /10

yüzde 4,5'i yeşil,

Adet: 43.861

6 /10

yüzde 3,7'si kırmızı,

Adet: 35.840

7 /10

yüzde 0,7'si kahverengi,

Adet: 6.708

8 /10

yüzde 0,5'i sarı,

Adet: 5.204

9 /10

yüzde 0,4'ü turuncu

Adet: 3.550