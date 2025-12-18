Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Otomotiv
Otomobil alacaklar dikkat: En fazla tercih edilen renk belli oldu

Otomobil alacaklar dikkat: En fazla tercih edilen renk belli oldu

Halil Akkoç
Halil Akkoç
07:4018/12/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Trafiğe kasımda 183 bin 172 aracın kaydı yapılırken, 5 bin 21 aracın kaydı silindi, böylece trafikteki toplam araç sayısı 178 bin 151 arttı. Peki otomobilde en fazla tercih edilen renk hangisi oldu?

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 40,2'si gri, 


Adet:  391.698


yüzde 24,9'u beyaz,


Adet:  242.097



yüzde 13,3'ü siyah, 


Adet: 129.313



yüzde 11,6'sı mavi, 


Adet:  113.099


yüzde 4,5'i yeşil,


Adet:  43.861


yüzde 3,7'si kırmızı, 


Adet:  35.840


yüzde 0,7'si kahverengi, 


Adet:  6.708


yüzde 0,5'i sarı, 


Adet:  5.204


yüzde 0,4'ü turuncu


Adet:  3.550


ve yüzde 0,2'si diğer renkli araçlardan oluştu.


Adet: 1.884

#Otomobil
#Araba
#Renk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Resmi Gazete'de yayımlandı: Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alımı yapılacak