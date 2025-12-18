Otomobil alacaklar dikkat: En fazla tercih edilen renk belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Trafiğe kasımda 183 bin 172 aracın kaydı yapılırken, 5 bin 21 aracın kaydı silindi, böylece trafikteki toplam araç sayısı 178 bin 151 arttı. Peki otomobilde en fazla tercih edilen renk hangisi oldu?
Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 40,2'si gri,
Adet: 391.698
yüzde 24,9'u beyaz,
Adet: 242.097
yüzde 13,3'ü siyah,
Adet: 129.313
yüzde 11,6'sı mavi,
Adet: 113.099
yüzde 4,5'i yeşil,
Adet: 43.861
yüzde 3,7'si kırmızı,
Adet: 35.840
yüzde 0,7'si kahverengi,
Adet: 6.708
yüzde 0,5'i sarı,
Adet: 5.204
yüzde 0,4'ü turuncu
Adet: 3.550
ve yüzde 0,2'si diğer renkli araçlardan oluştu.
Adet: 1.884