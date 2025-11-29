'Pençe' güçleniyor: Milli füze ve silah sistemlerinin yetenekleri artıyor, seri üretimi hızlanıyor

Lazer silahıyla maksimum hassasiyet, minimum risk





İkinci, "lazer silahı" olarak da nitelendirilen ALKA'nın en dikkat çekici üstünlüklerinden bir diğerinin ise ikincil hasara yol açmadan görev icra edebilmesi olduğunu söyledi.





Bu özelliğin hassasiyet ve güvenliğin kritik önem taşıdığı operasyonel senaryolarda sistemi son derece değerli kıldığına işaret eden İkinci, şunları kaydetti:





"Kentsel alanlar, kritik altyapı bölgeleri ve deniz ortamı dahil olmak üzere çeşitli harekat sahalarına uyum sağlayabilmesi, ALKA'nın geniş kapsamlı savunma gereksinimlerini başarıyla karşılayabilmesini sağlıyor. Ayrıca, sistemin tehdidi güvenli mesafeden patlayıcı kuvvet kullanmadan etkisiz hale getirmesi, personel ve platform güvenliğini de artırıyor.





ALKA'nın çok amaçlı yapısı ve her hava şartında görev icra edebilmesi, modern savunma ihtiyaçlarına bütüncül ve sürdürülebilir bir yaklaşım sunarken, yüksek değerli varlıklar, kritik altyapılar ve personelin korunmasında ALKA'yı vazgeçilmez bir unsur haline getiriyor. ALKA'nın maksimum hassasiyetle ve minimum riskle asimetrik tehditleri etkisiz hale getirme kapasitesi, sistemin ileri savunma stratejilerinin temel taşlarından biri olma potansiyelini gösteriyor.

Gerçekleştirilen çeşitli operasyonlar ve uygulamalı testlerle sahada başarısını kanıtlayan ALKA, Türkiye'nin hava sahasını güvenlik şemsiyesi altına alan Çelik Kubbe Projesi'nin de önemli bir parçası olarak görev üstleniyor. Önümüzdeki dönemde sahadaki ihtiyaçlar ve yeni gelişen tehditleri analiz ederek ALKA'nın geliştirme çalışmalarını sürdüreceğiz."