Milyonlarca emeklinin gelirini artırmak için yakından takip ettiği banka promosyonlarında rekabet yeniden alevlendi. Bankalar, emekli maaş müşterilerini kazanmak ve likiditeyi artırmak adına kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Maaş zamlarının ardından güncellenen rakamlar, bankaların sunduğu "ek fırsatlar" ve kampanyalarla birleşerek rekor seviyeye ulaştı. Özellikle bazı özel bankaların sunduğu teklifler, nakit ihtiyacı olan emekliler için can suyu niteliğinde. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte kamu ve özel bankaların güncellediği o liste ve detaylar...

Milyonlarca emeklinin gelirini artırmak için yakından takip ettiği banka promosyonlarında yeni rakamlar netleşti. Promosyon ödemeleri, bankaların sunduğu "ek fırsatlar" ile rekor seviyeye ulaştı. Emekliler bir yandan nakit ihtiyaçlarını karşılarken, bankalar da bu yarışta pazar paylarını artırmayı hedefliyor.

BANKALAR NEDEN PROMOSYON VERİYOR?

Bankalar, emekli maaş müşterilerini kazanarak sadece maaş ödemesi yapmıyor; aynı zamanda çapraz satış stratejilerini devreye sokuyor.

Promosyon vererek müşteri çeken bankalar; kredi ve kredi kartı kullanımından faiz geliri, fatura talimatlarından komisyon ve kredi bağlantılı sigorta poliçeleri ile ek gelir kalemleri oluşturuyor. Bu "kazan-kazan" durumu, emekliye daha yüksek promosyon olarak geri dönüyor.

Bankalar promosyon ödemelerini iki farklı kategoride sunuyor:

Düz (Baz) Promosyon: Sadece maaş taşıma karşılığında verilen net tutar.

Ek Promosyon: Kredi kartı kullanımı, fatura talimatı verme veya kredi kullanma gibi şartların yerine getirilmesiyle verilen ilave tutar.

Son güncellemelerle birlikte, ek koşulların sağlanması durumunda rakamlar 30 bin TL bandını aştı.

İŞTE BANKA BANKA GÜNCEL PROMOSYON LİSTESİ

Hangi banka ne kadar veriyor? İşte kamu ve özel bankaların güncel emekli promosyon kampanyaları:

QNB: Baz promosyon 20 bin TL, ek koşullarla 31 bin TL (Listenin zirvesinde).



Vakıfbank: Baz promosyon 12 bin TL, ek promosyonla 30 bin TL.



Yapı Kredi: Baz promosyon 15 bin TL, ek promosyonla 30 bin TL.

Kuveyt Türk: Baz promosyon 24 bin TL, ek promosyonla 27 bin 500 TL.

Türkiye Finans: Baz promosyon 12 bin TL, ek promosyonla 27 bin TL.

Denizbank: Baz promosyon 12 bin TL, ek promosyonla 27 bin TL.

Akbank: Baz promosyon 15 bin TL, ek promosyonla 25 bin TL.

ING Bank: Baz promosyon 15 bin TL, ek promosyonla 25 bin TL.

Garanti BBVA: Baz promosyon 15 bin TL, ek promosyonla 25 bin TL.

İş Bankası: Baz promosyon 15 bin TL, ek promosyonla 24 bin TL.

TEB: Baz promosyon 12 bin TL, ek promosyonla 21 bin TL.

Albaraka Türk: Baz promosyon 15 bin 600 TL, ek promosyonla 19 bin TL.

Halkbank: 12 bin TL.