Ramazan yardımı veriliyor! 1.9 milyar liralık destek için başvurular e-Devlet'te: İşte başvuru şartları

On bir ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala, dar gelirli vatandaşların yakından takip ettiği 2026 yılı Ramazan yardımları için süreç resmen başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılacak nakdi destek ve gıda kolisi yardımları için başvurular e-Devlet kapısı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) üzerinden alınmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın, vakıflara toplam 1,9 milyar liralık kaynak aktarıldığını müjdelediği bu önemli destek programının başvuru şartları ve merak edilen tüm detayları belli oldu.
RAMAZAN YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Maddi desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlar, başvurularını iki farklı yöntemle gerçekleştirebiliyor:
e-Devlet üzerinden online başvuru: T.C. kimlik numarası ve şifre ile e-Devlet kapısına giriş yapıldıktan sonra, "Sosyal Yardım Başvurusu" hizmeti seçilerek ilgili form doldurulur ve işlem elektronik ortamda tamamlanır.
SYDV’ye şahsen başvuru: Vatandaşlar, ikamet ettikleri ilçedeki kaymakamlıklara bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kimlik belgeleriyle birlikte doğrudan müracaat edebilir. Başvuru esnasında hane halkı geliri, mevcut sosyal durum ve ihtiyaç kriterleri dikkate alınmaktadır.
KİMLER FAYDALANABİLİR?
Ramazan kapsamında sağlanan destekler için aranan temel şartlar şunlardır:
Hane gelirinin belirlenen muhtaçlık sınırının altında olması
Düzenli bir gelirin bulunmaması
Sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi olunması
Başvuruların ardından SYDV ekipleri tarafından kapsamlı bir sosyal inceleme süreci yürütülür. Yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülen hanelere nakit destek ya da gıda yardımı sağlanır.
BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Sürecin hangi aşamada olduğunu takip etmek isteyen vatandaşlar, sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabiliyor. Bunun için "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranı üzerinden başvurunun güncel durumu görüntülenebilmektedir.
BAKAN GÖKTAŞ'TAN AÇIKLAMA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ramazan öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin gıda gereksinimlerinin karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) toplam 1,9 milyar lira kaynak aktarıldığını bildirdi.
Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, ramazanın paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu anımsatarak, bu mübarek ayda ihtiyaç sahibi hanelere yönelik yardımların hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılacağını belirtti. SYDV'lere aktarılan kaynağın ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılması için ekiplerin titiz bir çalışma yürüttüğünü aktaran Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:
"Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmeleri için Türkiye genelindeki SYDV'lerimiz aracılığıyla yardımlarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için SYDV'lere 1,9 milyar lira tutarında kaynak aktardık."